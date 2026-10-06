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紐約洋基在美聯分區系列賽G2以2比5不敵坦帕灣光芒，系列賽陷入0勝2敗淘汰邊緣。雖然接下來G3、G4將回到紐約主場，但五戰三勝制已經沒有任何容錯空間。歷史上從0比2逆轉並非不可能，洋基自己也曾在2017年完成過類似劇本；只是這一次，他們少了「法官」賈吉（Aaron Judge），還得先解決守備崩盤與火力斷線兩大問題。五戰三勝制最殘酷的地方，就是系列賽時間短。0勝2敗不代表立即出局，卻代表接下來每一戰都是生死戰，任何一次守備失誤、牛棚失手或打線熄火，都可能直接讓球季結束。根據大聯盟官網統計，季後賽五戰三勝制歷史上共有10支球隊曾從0勝2敗逆轉晉級，其中6隊是在第5戰主場完成翻盤，另有4隊是在客場第5戰過關。換句話說，洋基不是沒有希望，但這條路本來就非常困難。對洋基而言，最直接的安慰就是2017年美聯分區系列賽。當年洋基面對克里夫蘭，前2戰都輸球，回到紐約後連拿G3、G4，最後G5作客再勝出，完成0勝2敗逆轉。問題是，今年的洋基和2017年並不一樣。當年的洋基有年輕版賈吉坐鎮打線，也有葛瑞戈里斯（Didi Gregorius）在G5雙響砲扮演英雄，投手端則有田中將大、塞維里諾（Luis Severino）與沙巴西亞（CC Sabathia）等貢獻。今年洋基最大差別，就是賈吉根本不在ALDS名單內。賈吉因右小腿傷勢持續復健，雖然已進行實戰打擊練習，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）仍認為他「還沒準備好」，球團選擇讓他繼續調整，若洋基能晉級美聯冠軍賽，才有機會回歸。這讓洋基的問題被放大。G2雖然萊斯（Ben Rice）敲出雙響砲，包辦球隊2分，但兩發都是陽春砲，代表洋基火力仍偏向單點爆發。少了賈吉，更是少了能讓對手投手群在中段棒次感到壓力的核心人物。洋基G2輸球也不能全部怪罪打線。《紐約郵報》指出，洋基此役出現4次失誤，還有多次守備瑕疵，尤其前段比賽守備內容相當混亂。光芒第5局打出4分大局，成為比賽真正分水嶺。光芒不是只靠全壘打硬轟對手，而是靠速度、擊球、跑壘壓迫，不斷向對手施加壓力。洋基一旦守備不穩，就等於主動把比賽拉進光芒最舒服的節奏。G3、G4回到洋基球場，確實是洋基最大的利多。紐約主場氣氛強烈，右外野距離也有利於長打型打線，一旦洋基早早開轟，壓力可能會轉回光芒身上；若一開局又像G2一樣失誤連發，洋基球場的歡呼很可能很快變成噓聲。