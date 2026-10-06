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吳志中籲理解徐佳青「也是母親」 外交部已要求外館釐清

陳清龍轟拿「母親」當理由 反問其他公務員能否比照？

質疑調查未完就先緩頰 陳清龍：那還要調查什麼？

僑委會委員長徐佳青遭控多次攜14歲兒子隨行出訪，甚至讓兒子以「攝影官」身分參與活動，丈夫唐博偉也被指曾駕駛外交部公務車跨州。外交部政務次長吳志中今（6）日表示，「徐佳青委員長就是一個母親」，必須負起照顧兒子責任。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍痛批，母親當然有照顧孩子的責任，但「哪一個母親可以把孩子包裝成攝影官，拿著公帑帶小孩環遊世界？」更質疑外交部調查尚未完成，政務次長就先出面緩頰，「那還要調查什麼？」民眾黨立法院黨團日前指控，徐佳青任職僑委會期間，除多次攜兒子隨行出訪，甚至曾以「攝影官」身分參與活動外，其丈夫唐博偉也被指曾駕駛外交部管轄的公務車跨州前往紐約。吳志中對此表示，外交部目前並未接獲相關檢舉，有關徐佳青兒子的爭議也是從媒體報導得知，目前已請駐德代表處釐清真相。但「我們要理解，徐佳青委員長就是一個母親」，14歲兒子單獨在台灣，她必須負起照顧責任。他並重申，徐佳青帶的是未成年兒子，身為母親有照顧孩子的責任。針對吳志中的說法，陳清龍回應，徐佳青遭指控濫用特權，藉公費出訪帶著兒子隨行，甚至讓不具公職身分的丈夫駕駛外交部公務車，相關爭議都應該徹底調查釐清。陳清龍批評，更讓人無法接受的是，吳志中今天隨即以「徐佳青是母親、要負照顧責任」替相關爭議緩頰。他直言，「母親當然要負照顧責任」，但問題在於，「哪一個母親可以像徐佳青一樣，把孩子包裝成攝影官，拿著公帑帶小孩環遊世界？」陳清龍進一步質疑，「這是新潮流獨享的特權標準，還是以後所有家有未成年子女的公務員，都可以比照辦理？」他認為，外界現在質疑的重點並非徐佳青是否需要照顧未成年子女，而是公務資源究竟有無遭到不當使用。陳清龍也表示，外交部昨天才表示將主動啟動調查、要求相關駐外單位釐清，結果今天政務次長就已先出面替徐佳青緩頰。相關事實都還沒有調查清楚，政務次長卻已經先以「母親照顧責任」為徐佳青辯護，形同對調查「下指導棋」，「那還要調查什麼？」他並批評，外交部若真要釐清爭議，就應該讓調查回歸事實，包括徐佳青兒子是否以「攝影官」身分參與公務活動、相關費用如何支應，以及唐博偉是否曾違規駕駛外交部公務車等問題，都應完整對外說明，而不是調查結果尚未出爐，就急著替當事人開脫。