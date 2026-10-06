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清潔針具是為降低共用針具感染 衛生局：不是讓吸毒合法化

台北市長蔣萬安與台北市長候選人沈伯洋近日因「美沙冬維持療法」及「安全針具」的言論引起社會討論。北市衛生局今（6）日提到，美沙冬是口服管制藥品，而清潔針具計畫主要是為了防疫、降低共用針具造成的感染風險，不是為了讓吸毒合法。北市衛生局說，有醫師直指「美沙冬就是二級毒品」，但嚴正說明「美沙冬是口服管制藥品」，且推動美沙冬替代療法及清潔針具服務，是依循衛福部疾管署「藥癮愛滋減害計畫」執行，呼籲外界切勿傳播不實謠言，傷害第一線基層同仁長期付出努力。衛生局重申，推動美沙冬替代療法及清潔針具服務，希望降低藥癮者因共用針具、稀釋液及相關器具所造成的愛滋病毒及其他血液傳染病感染風險，同時結合衛教諮詢、篩檢及轉介戒癮治療，逐步建立完整的藥癮愛滋減害服務網絡。另外，衛生局說，針對4日新聞稿提及，有關「參與清潔針具計畫的藥癮者如果以領取的針具做出施打毒品等非法行為，仍依法查辦、不會獲得任何刑法上的豁免權」段落。衛生局澄清，清潔針具計畫是以「減害」為核心，主要是為了防疫、降低共用針具造成的感染風險，不是為了讓吸毒合法。政府提供乾淨針具，是降低藥癮者因共用針具而感染愛滋病毒等傳染病的風險；但毒品持有、施用等行為是否違法，仍應依法律認定，並未因此獲得任何刑法上的豁免權。