我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長參選人沈伯洋4日舉辦競選總部成立大會，號召超過12萬名支持者擠爆北平東路，不僅現場氣氛沸騰，連線上虛擬世界也掀起驚人波瀾。熱愛動漫與電玩的沈伯洋，過去就曾於節目《加開零食會》中自爆，是知名線上遊戲《Final Fantasy XIV》（FF14）的資深玩家，更在繁體中文伺服器創立公會「福爾摩沙守望隊」。沒想到線下大造勢的狂熱氛圍直接外溢至遊戲伺服器，造勢當晚公會瞬間爆棚、申請排隊塞爆，讓網友直呼這股「洋流」，根本是跨次元逆襲。沈伯洋4日舉辦競選總部成立大會，不少無法親臨現場的動漫遊戲迷支持者，紛紛在遊戲內「邊掛機、邊開雙螢幕看造勢直播」。有網友在社群平台Threads上發文分享，造勢結束一打開公會名單直接嚇傻，直呼「等等，我們守望隊不是休閒養老公會嗎？怎麼一場造勢回來申請名額直接被塞爆、根本擠不進去！」貼文隨即引發大批玩家共鳴，紛紛曬出遊戲內角色齊聚排隊、等待入會的壯觀畫面。另有搶不到入會名額的「光之戰士」（FF14玩家稱呼）在社群哀號，「太誇張了，以為大家都在北平東路，結果線上公會也大塞車！有人可以先踢幾個幽靈人口，讓我進去跟撲馬一起守護艾奧傑亞嗎？」線上線下的雙重動員效應，讓這場選戰話題瞬間跨越政黨同溫層，成為電玩圈當晚最熱門的迷因話題。對於線下造勢帶動虛擬世界大暴動，大批網友與玩家紛紛湧入留言蓋樓笑稱，「這才是真正的全域動員」、「從北平東路一路淹到艾奧傑亞」、「洋流無孔不入，連伺服器都要被沖垮了」、「這是我看過最強的跨次元招募」、「白天掃街、晚上開荒打副本的候選人到底去哪找啦！」、「直接在遊戲裡辦線上造勢好了」等語。