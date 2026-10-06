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民眾黨立法院黨團昨（5）日指控，僑委會委員長徐佳青疑讓丈夫唐博偉（Bo Tedards）使用外館公務車，甚至安排未成年兒子冒充「攝影官」，以此名義隨行周遊列國，質疑相關行為涉及公務資源遭不當使用，已觸犯《貪污治罪條例》。對此，徐佳青回應強調，自己在近2、3個月來已經被檢查了2遍，結果都清楚地證明沒有任何圖利私人的情勢發生。針對相關爭議，國民黨立委馬文君今（6）日在質詢中要求徐佳青稍作說明，徐則表示，自始在公務預算上的使用，一切都是按照過去相關法律規定，所以包括今年以來，例行性監察院審計部來檢查之外，民眾黨委員還特別要求他們再來檢查一遍，事實上，在這2、3個月內已經被檢查了2遍。徐佳青續指，這2遍的檢查都很清楚地證明，所有的一切都是依法辦理，沒有任何的圖利私人的情勢發生，所以這些資料，一直從2020年查到現在。馬文君則表明，希望後續提供更詳細的資料，因為內外的份際，還有公私必須要很明確的分明，這必須對人民交代，在預算不斷增加的情況下，每一分、每一毫人民的納稅錢，都應該要好好地去掌握、去拿捏分寸。而在議場外，面對記者的追問，徐佳青先是舉起一隻手示意不願多談，隨後表示「不好意思，已經開始了，抱歉」，接著加快腳步離去。