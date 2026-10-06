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施政滿意度逾7成 長者福利、幸福巴士、偏鄉醫療獲肯定

南投縣長許淑華將尋求連任，《ETtoday民調雲》昨天公布最新調查，南投縣民對縣府五大面向、15項政策的平均滿意度達74.5%，縣長整體表現滿意度69.6%，支持許淑華連任的比例也達69.8%，均接近7成。許淑華今（6）日表示，民調顯示多數鄉親對縣府穩健施政與財務紀律高度認同，縣府團隊將持續嚴格控管財政，也會虛心檢討不足，打造更宜居、更幸福的南投。根據《ETtoday民調雲》公布的最新縣府施政民調，最受肯定的政策為「三年清償91億元債務、使縣府債務歸零」，滿意度高達82.4%；其次為補助65歲以上長者及55歲以上原住民健保免費政策，滿意度也達81.8%。此外，高達77.6%的民眾表示「住在南投感到幸福」。在縣長整體表現方面，69.6%的縣民給予正面肯定；對於許淑華是否爭取連任，則有69.8%民眾表示支持，不支持者19.7%，另有約1成未表態。許淑華表示，這份民調是對縣府團隊過去努力的鼓勵，也是持續前進的動力，未來仍會持續以施政成果回應鄉親期待。調查顯示，滿意度超過7成5的政策，還包括獨居長者及身心障礙者送藥到府服務，同步推動敬老愛心卡增加單趟點數額度，滿意度79.6%；擴大幸福巴士服務至全縣13鄉鎮市，滿意度77.4%；縣府治理能力與執行效率75.9%，以及強化偏鄉醫療75.5%。其餘政策滿意度也普遍落在67%至74%之間。許淑華表示，縣府將秉持「務實、創新、有感」原則，持續強化長照與醫療網絡、優化交通與數位便民服務，並推動產業及觀光發展，同時嚴格控管財政，讓南投持續朝更宜居、更幸福的方向前進。她強調，面對民調中的肯定，縣府團隊會珍惜鄉親信任，也會虛心檢討不足，針對民眾關心的議題加速精進，持續以實際行動回應期待。對於埔里出現「洋流」巨幅看板、民進黨籍縣長參選人温世政積極邀請同黨籍台北市長參選人沈伯洋合體造勢，許淑華表示，支持者有權利設看板表態支持沈伯洋，南投縣的參選人應該強化個人特色、清楚向縣民表達自己的政見。