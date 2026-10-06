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紐約洋基在美聯分區系列賽前2戰都不敵坦帕灣光芒，系列賽陷入0勝2敗淘汰邊緣，而球隊最大話題之一，就是三屆美聯MVP賈吉（Aaron Judge）為何沒有被放進ALDS名單。洋基原本的盤算，是讓賈吉爭取更多復健時間，若球隊順利晉級美聯冠軍賽，再讓他以更完整狀態回歸；但如今洋基只差1敗就出局，這個決定也被放大檢視。賈吉自9月16日因右小腿傷勢離場後，一直未能回到正式比賽。他缺席外卡系列賽，到了分區系列賽前雖然已經進行實戰打擊練習與戶外訓練，但洋基總教練布恩（Aaron Boone）仍認為，他還沒有準備好回到季後賽強度。從洋基角度來看，賈吉不是完全不能打，而是「能不能承受季後賽比賽強度」仍有疑慮。根據大聯盟報導，賈吉在ALDS前曾進行實戰打擊練習，也在球隊位於坦帕的春訓基地進行訓練；但布恩最終仍決定不將他放進26人名單。布恩受訪時坦言，「我只是覺得他還沒完全準備好。」他也提到，賈吉很想進入名單，甚至願意以任何方式幫助球隊，包括代打角色。但洋基教練團評估後認為，如果把賈吉帶進ALDS名單，只讓他擔任代打，反而會壓縮他繼續復健、跑壘與移動訓練的時間。洋基的想法並不難理解。賈吉本季不只一次受傷，先前也曾因肋骨骨折缺陣長達84場，9月8日才復出，結果只打了7場又在9月16日拉傷右小腿。對一名34歲、身材高大、守備位置還需要大量跑動與煞車的外野手來說，倉促復出風險很高。如果只是一般例行賽，球團絕對會更有耐心；但季後賽時間不等人。洋基最後選擇的是保守方案：不帶賈吉打ALDS，希望其他打者能先撐過光芒，等到美聯冠軍賽再迎回隊長。問題是，這個計畫需要一個前提，就是洋基必須先活下來。前2戰打完，洋基少了賈吉的影響非常明顯。G1打線遭光芒壓制，G2雖然萊斯（Ben Rice）敲出雙響砲，卻都是陽春砲，球隊最終仍以2比5落敗。也就是，洋基不是完全沒有長打，而是缺乏能持續製造威脅、威嚇對方投手群的核心。當初不帶賈吉，是為了讓他在更後面的系列賽發揮最大價值；但如果洋基連ALDS都過不了，這個保護恐怕就失去意義。按照季後賽名單規則，賈吉沒有進入ALDS名單，代表他最快只能在洋基晉級美聯冠軍賽後回歸。也就是說，接下來洋基必須在沒有賈吉的情況下，連贏光芒3場。洋基曾在2017年美聯分區系列賽0勝2敗落後克里夫蘭，最後連贏3場逆轉晉級。但今年最大的不同，就是當年的洋基打線仍有健康的賈吉，如今這位隊長只能在場外復健，無法立刻上場救火。G3洋基已經沒有任何保守空間，打線必須有人在萊斯之外跳出來，守備也不能再像G2一樣失誤連發。否則洋基等不到賈吉回來，賽季就會提前結束。