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知名主持人蔡康永近日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，被拍到坐在台下前排，手持「台北順起來」應援物揮舞，畫面曝光後迅速在中國社群發酵，引發大批中國網友抵制。隨著風波延燒，蔡康永在中國的商業合作也受到衝擊，不僅合作品牌火速切割，相關宣傳內容與報導也陸續遭到撤除。外界也翻出他過往商業合作行情，單一品牌代言費至少上看新台幣3800萬元，換言之，若封殺效應持續擴大，蔡康永光是一個品牌合作案，恐怕就損失近4000萬元。中國經紀公司「北京星風傳媒」網站流傳，蔡康永廣告代言兩年合作費用約800萬人民幣（換算約新台幣3800萬元）。蔡康永上月才與中國電動車品牌零跑汽車合作拍攝宣傳短片，並以「品牌摯友」身分現身，在事件爆發後，品牌發布聲明強調「堅持一個中國原則」，並表示蔡康永僅為過往合作內容參與藝人，並非品牌代言人，零跑汽車也指出，目前已下線所有與蔡康永相關內容，並保留追究相關法律責任的權利。然而，中國品牌近年對藝人政治立場審查越來越敏感，若合約中載明形象或立場相關條款，藝人一旦遭品牌認定造成商譽受損，除了合作喊停，還可能被要求賠償宣傳下架、物料撤換與形象損害等成本，損失的金額可能就會超過本身的代言費用，雖然蔡康永與零跑汽車之間實際合作金額並未公開，但以上述流傳的代言費用計算，若後續其他商業合作、訪談節目、時尚專訪與平台內容同步受影響，損失金額恐怕難以估計。蔡康永過去長年活躍兩岸娛樂圈，曾以《康熙來了》、《奇葩說》等節目累積高知名度，也曾參與多項中國商業合作，他在政治方面則一直是個「聰明人」，不曾在立場上表態，因此蔡康永參加沈伯洋競總成立，也讓外界感到震驚。