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外交部：已主動查明 將針對事實進行釐清

民眾黨立法院黨團指控僑委會委員長徐佳青任內疑讓美籍丈夫使用公務車，並讓未成年兒子隨行出訪，引發外界質疑是否涉及公務資源私用？而又有媒體今（6）日報導，外交部政風處已將此案通報法務部廉政署。對此，外交部副發言人陳怡君今回應，外交部目前尚未接獲相關申訴或檢舉，已基於審慎原則主動要求駐美及駐德代表處查明，至於後續流程，將待相關事實、數據及資料釐清後再對外說明。針對徐佳青再遭指控疑似濫用公務資源，陳怡君今在外交部例行記者會上表示，外交部一向重視駐外館處公務資源的妥善使用及公務資訊安全，也持續要求全球館處切實遵守相關規定。就目前掌握情況，外交部尚未接獲相關申訴或檢舉。不過，陳怡君指出，基於審慎原則，外交部仍將主動就相關事項請駐外館處查明，以釐清事實。其中，將請駐美國代表處儘快查明相關公務車使用狀況並報部，也會請駐德國代表處了解相關活動及人員出席情形，後續再釐清是否有違反相關規定，並依規定辦理。有媒體進一步追問，報導指出外交部政風處已通報法務部廉政署，究竟是否屬實？還是要等2個駐外館處回報後才會進行相關通報？陳怡君則說，目前外交部「已主動展開查明」，相關館處應會有事實、數據及資料，必須先行釐清；之後政風處也會協調外交部國內相關單位及駐外館處，進行橫向聯繫。至於通報流程是否已啟動？陳怡君表示，「流程這個部分，我想應該在確認之後，我們再會向記者朋友這邊來進行報告。」