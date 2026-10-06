不少粉絲會贈送小禮物給支持的選手，但《英雄聯盟》韓國DK戰隊電競選手Career日前爆出，把越南粉絲送的禮物轉送給女友使用，讓粉絲相當難過，引發網上熱議，甚至有粉絲留言世界賽加油，慘遭封鎖。有部分粉絲認為，選手就算沒有使用到，也不應該隨意轉送，女友還高調PO網，也有部分粉絲表示，禮物送出後要怎麼使用、轉送，對方可以自己決定。
禮物轉送女友 被高調展示
整起事件發生在10月1日，一位越南粉絲在Threads上發文表示，韓國LCK賽區DK戰隊的輔助選手Career，把粉絲送他的禮物，轉送給女友使用，並配上多張Career女友在網路上的公開照片，可以發現原本Career使用、展示的粉絲禮物，最後都在女友身上。
爆料的粉絲指出，職業選手談戀愛沒關係、轉送禮物也沒事，但他不能接受選手不尊重粉絲的心意，因為Career明明知道這些禮物都是粉絲花費不少心力準備的，卻轉送給女友，Career女友甚至高調在社群平台展示自己在使用這些禮物，有宣示主權、炫耀的感覺。
封鎖粉絲發言 觀眾分正反兩派
曾有粉絲提醒Career不要這麼做，不過Career道歉後依然故我，類似的事情依舊不斷發生，後續有粉絲到Career留言批評，都疑似被Career封鎖，還有粉絲只是留言「世界大賽加油」也被封鎖，更不要說Career直播時，跑去質問Career的觀眾，全都被禁言、踢出直播。
有一派粉絲認為，轉送他人禮物本來就是不禮貌的行為，更何況收到轉送禮物的人還高調炫耀，就算要轉送，也應該低調使用，才不會傷害粉絲的心情；不過也有其他人認為，禮物送出後就是屬於對方的，對方要怎麼處理都可以。
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整起事件發生在10月1日，一位越南粉絲在Threads上發文表示，韓國LCK賽區DK戰隊的輔助選手Career，把粉絲送他的禮物，轉送給女友使用，並配上多張Career女友在網路上的公開照片，可以發現原本Career使用、展示的粉絲禮物，最後都在女友身上。
爆料的粉絲指出，職業選手談戀愛沒關係、轉送禮物也沒事，但他不能接受選手不尊重粉絲的心意，因為Career明明知道這些禮物都是粉絲花費不少心力準備的，卻轉送給女友，Career女友甚至高調在社群平台展示自己在使用這些禮物，有宣示主權、炫耀的感覺。
封鎖粉絲發言 觀眾分正反兩派
曾有粉絲提醒Career不要這麼做，不過Career道歉後依然故我，類似的事情依舊不斷發生，後續有粉絲到Career留言批評，都疑似被Career封鎖，還有粉絲只是留言「世界大賽加油」也被封鎖，更不要說Career直播時，跑去質問Career的觀眾，全都被禁言、踢出直播。
有一派粉絲認為，轉送他人禮物本來就是不禮貌的行為，更何況收到轉送禮物的人還高調炫耀，就算要轉送，也應該低調使用，才不會傷害粉絲的心情；不過也有其他人認為，禮物送出後就是屬於對方的，對方要怎麼處理都可以。