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漢來海港同樣於11月10日開放預約農曆春節座位

饗賓集團6大品牌buffet 農曆春節位子開搶中

▲饗 A Joy坐擁台北101高空美景，堪稱全台最高buffet。（圖／饗賓集團feastogether.com.tw）

漢來美食宣告，旗下的兩個人氣吃到飽餐廳品牌「島語」、「漢來海港」將於11月10日早上11點開放農曆春節訂位，除了透過電話及網路方式，也能到各分店現場預約，官網也公布排隊地點及時間。餐價也出爐，其中有「全台最難訂位吃到飽」稱號的島語，除夕價位午餐2590元+10%、晚餐3390元+10%，初一~初五午餐2590元+10%、晚餐2990元+10%。島語自助餐也在11月10日開放除夕至大年初五訂位，民眾可透過電話、線上及現場預約，其中除夕、初二不開放線上訂位，而官方也規定現場排隊的地點。島語也提醒，線上訂位用餐人數限7位（含）以下，8位以上請透過現場、電話訂位。訂位成功後，每位成人收取訂金500元，訂位後請留意付款簡訊，並於7天內完成付款，如未完成付款，訂位將自動取消。除夕（2月5日）：午餐2590元+10%、晚餐3390元+10%初一~初五（2月6日～2月10日）：午餐2590元+10%、晚餐2990元+10%台北漢來店 02-2788-1568台中洲際店 04-2369-7311桃園台茂店 03-286-8081高雄漢神店 07-2626-883⏹︎台北漢來店排隊地點：台北漢來大飯店2F 島語自助餐廳門口桃園台茂店排隊地點：1F台茂公園廣場台中洲際店排隊地點：漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門高雄漢神店排隊地點：高雄漢神百貨1F 成功一路百貨正門口⏹︎一、除夕2/5(五)、初二2/7(日)僅開放現場訂位、電話訂位，除夕、初二恕無開放線上預訂。二、線上訂位用餐人數限7位(含)以下，8位(含)以上敬請透過現場訂位、電話訂位。三、每人訂位組數以1組為限，現場及電話訂位每組上限16位，訂位人數視同保證用餐人數，恕不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。另外，漢來海港餐廳農曆春節訂位，同樣於11月10日早上11點開放預約，除了透過電話及網路方式，也能到各分店現場預約，不過除夕當天僅開放電話與現場訂位，官網也公布各分店排隊地點及時間。業者提醒，完成預約後須先付訂金，1~9人1000元、10~19人2000元、20~29人3000元、30~49人5000元、50~100人為1萬元。饗賓集團旗下6大品牌的buffet公布2027農曆春節位子開搶日期！饗食天堂、饗饗、饗 A Joy、旭集、URBAN PARADISE和果然匯的過年訂位包含2月4日（小年夜）至2月10日（初五），日前已優先提供iEAT饗愛吃黑卡會員預約，10月8日10:00則是開放金卡會員，10月15日10:00則是開放所有人都能訂位，目前規定，都只能透過電話預訂。饗賓提醒，6個品牌都要先支付訂金，饗食天堂、果然匯1至2人用餐，每組預付1000元，3人（含）以上統一預付2000元，饗饗、旭集、URBAN PARADISE及饗 A Joy每人收1000元（含0至12歲兒童）。訂位完成後，請於指定時間內完成預付，逾期視同放棄，座位將會釋出，不另行通知。：iEAT 黑卡會員優先電話訂位：iEAT 金卡會員優先電話訂位：全面開放大眾電話訂位：1 至 2 人用餐每組預收 1000 元；3 人（含）以上統一預收 2000 元。：每人預收1000元（含 0-12 歲孩童）。858元+10%至 918元+10%1388元+10%至 2088元+10%2490元+10%~3290元+10%3880元+10%~4880元+10%