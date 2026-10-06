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大S徐熙媛逝世1年多，今（6）日是她50歲冥誕，好友阿雅（柳翰雅）也發長文悼念，回憶兩人從華岡藝校相識、成為「七仙女」姊妹，一路到大S離世前不到一個月，眾姊妹才在她家吃飯聚會。阿雅感性寫下：「今天是熙媛的生日。以前每年這個時候，只要我們還在同一個城市，一定會約著慶祝。今年，我只是坐著想她。」阿雅回憶，剛進華岡藝校時，她非常期待展開新生活，也渴望找到能夠同頻大笑、一起犯傻的朋友。新生3天2夜集訓時，她剛好坐在小S旁邊，兩人一路聊到笑出眼淚，讓她覺得終於找到可以一起瘋的朋友。到了營地後，小S對她說：「阿雅，我帶妳去見我姐。」阿雅形容當時真的有種要去「拜碼頭」的感覺，因為大S早已和金城武拍過廣告，是全校都知道的美人。沒想到大S從帳篷走出來時，除了漂亮，還有一種獨特的俠女氣勢，背挺得很直、眼神明亮，兩手背在身後，笑著對她說：「妳好，我是大S。」阿雅也提到，爸爸身體從她進華岡那年起就越來越不好，她常常放學後往醫院跑。有一次爸爸在急診室，病床被安排在走廊，她一邊安慰爸爸，一邊準備去辦手續、買晚飯，抬頭卻看見大S站在走廊那頭。大S沒有立刻走過來，只是等著她，之後問她：「我有什麼可以幫忙的？」阿雅請她幫忙拿爸爸拍好的片子，大S還輕輕對她爸爸說：「柳爸，早日康復！」那晚大S一直陪著她坐在走廊塑膠椅上，沒有說太多安慰的話，但阿雅知道「她在心疼我。」讓阿雅最難忘的是，眾姊妹最後一次一起吃飯，是大S離開前不到一個月。當時她們在大S家聚會，從傍晚吃到凌晨，大S拿出自己的畫作與手作給大家看，整個人看起來非常開心。阿雅原本還想，看見熙媛這麼開心、每個姊妹都好好的，像收到一份很棒的新年禮物，「沒想到，那竟然是最後一次。」阿雅坦言收到小S消息那天，她在沙發上坐了一整晚，一直希望那只是玩笑，卻也清楚知道不是。她感嘆一個人真的可以突然就不見，不是慢慢不見，而是上一頓飯還熱著、上一句話還在耳邊，下一頓就沒有了。在大S生日這天，阿雅把她放在心裡想念，想念她的仗義、俠氣、慷慨，想念她看到不對的事就一定會出手的正義感，也想念她嘴上嫌朋友肉麻，卻總是在需要時出現。阿雅最後寫下：「熙媛，生日快樂。妳的美好，一直都在。」