臺北市南京復興公辦都更案「中山逸居」於今（6）日簽約，由信義開發取得最優申請人資格。本案基地位於精華地段，擴增後同意率達 85%，預計 2028 年推案、可售金額約 20 億元。全案規劃興建 18 層與 8 層雙棟大樓（含獨立婚育宅）；對照目前周邊新案每坪高達 187 萬元，建案亮點與房市展望帶您速看。
🟡南京復興新案衝187萬！中山逸居同意率破八成五
根據樂居網最新統計，南京復興生活圈近一年房價漲幅達 22.67%，一年平均成交價為每坪 141.75 萬元，新案成交價更高達每坪 187.65 萬元。信義開發首度進軍公辦都更的「中山逸居」即位於該精華地段，從 6 家競標建商中脫穎而出。副總經理李建坤指出，本案透過友善社區規劃，成功將基地由 1,000 多平方公尺擴大至約 1,800 平方公尺（約 544 坪），32 戶地主中已取得 27 戶同意，同意率達 85%。
🟡獨立整棟8樓婚育宅！預計2028年正式推案
在產品規劃上，本案擴大基地後將興建 18 層與 8 層兩棟大樓，並將北市府分回之「婚育宅」獨立集中於 8 層棟別進行單獨管理，維護居住品質。建案主力房型為 2 至 3 房，並提供 10 年防水保固與 20 年結構體保固；同時串聯集團資源，協助高齡地主解決搬家清運與過渡期租屋痛點。本案預計 2028 年至 2029 年推案，信義開發可售金額預估約 20 億元。
🟡信義預估明年價盤量增！剛性需求將支撐房價
針對整體房市展望，信義開發總經理李少康表示，央行信用管制針對換屋族放寬，加上股市熱絡資金外溢，帶動剛需買盤進場，信義代銷 9 月單月業績已回溫至 1.6 億至 1.7 億元。李少康預估，明年房市整體將呈現「價盤量增」（價格平穩盤整、交易量回溫）走勢。信義開發手握百億案源，包含萬大樹林線 LG17 站 29 層地標共構案（約 40 億元）、LG16 站雙塔案，以及南港陳福路與大同區大龍段等都更案，持續穩定布局雙北精華區。
💡「中山逸居」公辦都更案小檔案
基地位置：臺北市中山區南京復興商圈（近捷運南京復興站）
基地面積：擴大後約 1,800 平方公尺（約 544 坪）
整合進度：大基地範圍 32 戶已取得 27 戶同意（同意率 85%）
推案時程：預計 2028 年至 2029 年推案
預估可售金額：信義開發分回可售金額約 20 億元
產品規劃：興建 18 層與 8 層雙棟建築，主力房型 2 至 3 房（含獨立 8 樓棟幸福婚育宅）
售後保固：10 年防水保固、20 年結構體保固、交屋滿 1 年室內健檢
周邊房價參考：南京復興生活圈近一年新案成交價 187.65 萬/坪（資料來源：樂居網）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據樂居網最新統計，南京復興生活圈近一年房價漲幅達 22.67%，一年平均成交價為每坪 141.75 萬元，新案成交價更高達每坪 187.65 萬元。信義開發首度進軍公辦都更的「中山逸居」即位於該精華地段，從 6 家競標建商中脫穎而出。副總經理李建坤指出，本案透過友善社區規劃，成功將基地由 1,000 多平方公尺擴大至約 1,800 平方公尺（約 544 坪），32 戶地主中已取得 27 戶同意，同意率達 85%。
在產品規劃上，本案擴大基地後將興建 18 層與 8 層兩棟大樓，並將北市府分回之「婚育宅」獨立集中於 8 層棟別進行單獨管理，維護居住品質。建案主力房型為 2 至 3 房，並提供 10 年防水保固與 20 年結構體保固；同時串聯集團資源，協助高齡地主解決搬家清運與過渡期租屋痛點。本案預計 2028 年至 2029 年推案，信義開發可售金額預估約 20 億元。
針對整體房市展望，信義開發總經理李少康表示，央行信用管制針對換屋族放寬，加上股市熱絡資金外溢，帶動剛需買盤進場，信義代銷 9 月單月業績已回溫至 1.6 億至 1.7 億元。李少康預估，明年房市整體將呈現「價盤量增」（價格平穩盤整、交易量回溫）走勢。信義開發手握百億案源，包含萬大樹林線 LG17 站 29 層地標共構案（約 40 億元）、LG16 站雙塔案，以及南港陳福路與大同區大龍段等都更案，持續穩定布局雙北精華區。
基地位置：臺北市中山區南京復興商圈（近捷運南京復興站）
基地面積：擴大後約 1,800 平方公尺（約 544 坪）
整合進度：大基地範圍 32 戶已取得 27 戶同意（同意率 85%）
推案時程：預計 2028 年至 2029 年推案
預估可售金額：信義開發分回可售金額約 20 億元
產品規劃：興建 18 層與 8 層雙棟建築，主力房型 2 至 3 房（含獨立 8 樓棟幸福婚育宅）
售後保固：10 年防水保固、20 年結構體保固、交屋滿 1 年室內健檢
周邊房價參考：南京復興生活圈近一年新案成交價 187.65 萬/坪（資料來源：樂居網）
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