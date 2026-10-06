臺北市南京復興公辦都更案「中山逸居」於今（6）日簽約，由信義開發取得最優申請人資格。本案基地位於精華地段，擴增後同意率達 85%，預計 2028 年推案、可售金額約 20 億元。全案規劃興建 18 層與 8 層雙棟大樓（含獨立婚育宅）；對照目前周邊新案每坪高達 187 萬元，建案亮點與房市展望帶您速看。

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🟡南京復興新案衝187萬！中山逸居同意率破八成五

根據樂居網最新統計，南京復興生活圈近一年房價漲幅達 22.67%，一年平均成交價為每坪 141.75 萬元，新案成交價更高達每坪 187.65 萬元。信義開發首度進軍公辦都更的「中山逸居」即位於該精華地段，從 6 家競標建商中脫穎而出。副總經理李建坤指出，本案透過友善社區規劃，成功將基地由 1,000 多平方公尺擴大至約 1,800 平方公尺（約 544 坪），32 戶地主中已取得 27 戶同意，同意率達 85%。   

▲「中山逸居」基地位於北市遼寧公園旁靜巷，緊鄰捷運南京復興站，地段與機能極佳。（圖／北市住都中心提供）
▲「中山逸居」基地位於北市遼寧公園旁靜巷，緊鄰捷運南京復興站，地段與機能極佳。（圖／北市住都中心提供）
🟡獨立整棟8樓婚育宅！預計2028年正式推案

在產品規劃上，本案擴大基地後將興建 18 層與 8 層兩棟大樓，並將北市府分回之「婚育宅」獨立集中於 8 層棟別進行單獨管理，維護居住品質。建案主力房型為 2 至 3 房，並提供 10 年防水保固與 20 年結構體保固；同時串聯集團資源，協助高齡地主解決搬家清運與過渡期租屋痛點。本案預計 2028 年至 2029 年推案，信義開發可售金額預估約 20 億元。   

▲「中山逸居」基地現況為老舊公寓，經信義開發整合擴大後同意率達85%，預計2028年推案。（圖／北市住都中心提供）
▲「中山逸居」基地現況為老舊公寓，經信義開發整合擴大後同意率達85%，預計2028年推案。（圖／北市住都中心提供）
🟡信義預估明年價盤量增！剛性需求將支撐房價

針對整體房市展望，信義開發總經理李少康表示，央行信用管制針對換屋族放寬，加上股市熱絡資金外溢，帶動剛需買盤進場，信義代銷 9 月單月業績已回溫至 1.6 億至 1.7 億元。李少康預估，明年房市整體將呈現「價盤量增」（價格平穩盤整、交易量回溫）走勢。信義開發手握百億案源，包含萬大樹林線 LG17 站 29 層地標共構案（約 40 億元）、LG16 站雙塔案，以及南港陳福路與大同區大龍段等都更案，持續穩定布局雙北精華區。   

▲「中山逸居」現場展示建築模型，全案規劃18層與8層雙棟大樓，其中8層棟為獨立婚育宅。（圖／記者徐銘穗攝，2026.10.06）
▲「中山逸居」現場展示建築模型，全案規劃18層與8層雙棟大樓，其中8層棟為獨立婚育宅。（圖／記者徐銘穗攝，2026.10.06）
💡「中山逸居」公辦都更案小檔案
基地位置：臺北市中山區南京復興商圈（近捷運南京復興站）   
基地面積：擴大後約 1,800 平方公尺（約 544 坪）   
整合進度：大基地範圍 32 戶已取得 27 戶同意（同意率 85%）   
推案時程：預計 2028 年至 2029 年推案   
預估可售金額：信義開發分回可售金額約 20 億元   
產品規劃：興建 18 層與 8 層雙棟建築，主力房型 2 至 3 房（含獨立 8 樓棟幸福婚育宅）   
售後保固：10 年防水保固、20 年結構體保固、交屋滿 1 年室內健檢   
周邊房價參考：南京復興生活圈近一年新案成交價 187.65 萬/坪（資料來源：樂居網）

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...