寶可夢歐洲官方商店Pokémon Center和與歐洲太空總署（European Space Agency, ESA）正式推出「Pokémon × ESA」太空聯名系列商品，本次合作是為了紀念2026年「世界太空週」活動，以太空、宇宙探索為主題，設計一系列寶可夢商品，包括太空人皮卡丘玩偶、飛行外套、帽T等，目前在國外Pokémon Center販售中，台灣的寶可夢中心尚未有販售消息。
皮卡丘真的上過太空 繞行地球1040圈
本次「Pokémon × ESA」聯名企劃不是單純的形象授權，而是來了一趟真正的近地軌道探索之旅。太空人蘇菲・阿德諾（Sophie Adenot）在2026年4月11日至6月17日ESA的航太任務中，攜帶一隻特製皮卡丘玩偶前往國際太空站，這隻「太空皮卡丘」在無重力環境中停留了67天，並跟隨國際太空站繞行地球高達1040圈。
而這隻「太空皮卡丘」也變成「Pokémon × ESA」聯名商品的主題，將推出分別穿著白色太空衣、藍色飛行服的2款「太空皮卡丘」玩偶，其中白色太空衣的皮卡丘為雄性，藍色飛行服為雌性皮卡丘，建議售價為每隻29.99美元（約新台幣953元）。
玩偶、服飾、卡牌周邊全都有 未來再推模型
除了玩偶之外，還有各種日常可穿搭的服飾系列，包括飛行外套、帽T、T恤等，上面可以看到這次的「太空皮卡丘」主題，還有聯名徽章、4入布章組，布章組除了皮卡丘之外，還有跟太空有關的寶可夢科斯莫古、月石、小隕星。
熱愛寶可夢集換式卡牌的玩家也別錯過專屬周邊，「Pokémon × ESA」以太空概念設計卡套、雙牌組卡盒、對戰桌墊、拉鍊卡冊等周邊，讓玩家可以使用一整套太空主題周邊進行對戰，未來官方還會再推出太空皮卡丘模型、1000片拼圖等商品。「Pokémon × ESA」系列商品已在Pokémon Center販售中，台北寶可夢中心目前沒有上架計劃。
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本次「Pokémon × ESA」聯名企劃不是單純的形象授權，而是來了一趟真正的近地軌道探索之旅。太空人蘇菲・阿德諾（Sophie Adenot）在2026年4月11日至6月17日ESA的航太任務中，攜帶一隻特製皮卡丘玩偶前往國際太空站，這隻「太空皮卡丘」在無重力環境中停留了67天，並跟隨國際太空站繞行地球高達1040圈。
而這隻「太空皮卡丘」也變成「Pokémon × ESA」聯名商品的主題，將推出分別穿著白色太空衣、藍色飛行服的2款「太空皮卡丘」玩偶，其中白色太空衣的皮卡丘為雄性，藍色飛行服為雌性皮卡丘，建議售價為每隻29.99美元（約新台幣953元）。
除了玩偶之外，還有各種日常可穿搭的服飾系列，包括飛行外套、帽T、T恤等，上面可以看到這次的「太空皮卡丘」主題，還有聯名徽章、4入布章組，布章組除了皮卡丘之外，還有跟太空有關的寶可夢科斯莫古、月石、小隕星。