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▲「洋流」塞爆北平東路。（圖／沈伯洋辦公室提供）

▲沈伯洋總部成立大會吸引大批洋流支持者到場支持，甚至有支持者把小孩打扮成初音未來。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.04）

▲ 民進黨台北市長參選人沈伯洋總部成立大會吸引大批洋流支持者到場支持。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.04）

▲總統賴清德稱讚沈伯洋是個願意談願景的人，絕對是適合治理台北市的人選。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.04）

「最近有一些名嘴說，他當初提名沈伯洋的目的是要牽制蔣萬安，不是要贏得勝利，現在已經拿到45%就已經勝利，我跟各位報告，這種說法是認知作戰，提名沈伯洋就是要贏得選舉，沈伯洋絕對沒有問題！」兼任民進黨主席的總統賴清德日前在民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部上強勢宣示，不僅讓現場破10萬名的支持場嗨翻，更正式吹響民進黨全面搶攻首都寶座的號角，象徵沈伯洋競選總部4日盛大開幕，現場可謂綠營黃金陣容全數到齊，包括賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、前總統蔡英文等大咖全數站台力挺，陣容之豪華，若非特別說明，幾乎讓人以為是選前之夜的全黨大動員。活動剛拉開序幕，主持人便高亢喊出破3萬人共襄盛舉，隨後人潮一路蔓延，從北平東路一路蔓延至中山南北路，現場旗海飄揚、聲勢驚人，活動尾聲，主辦單位高聲宣示有12萬「洋流」到場，展現出勝選氣勢。北平東路向來是民進黨的造勢主場，但能將人潮塞爆、蔓延穿透至中山南北路，甚至開出12萬人的盛況，即便放眼民進黨歷年來的重大集會也極為罕見，讓綠營士氣大振，更有綠營人士比擬，這種盛況與集結速度，堪稱是「總統級」的選戰規格；隨著首場造勢大成功，具有指標性意義，也象徵在距離50天的時間內，沈伯洋團隊要全力拚陸戰。自5月獲徵召以來，沈伯洋在短短幾個月迅速掀起「洋流」狂潮，上演黑馬大驚奇，黨內內參民調，從距離兩位數，拉到快進入誤差範圍內，這股遠超預期的爆發力，不僅讓黨內跌破眼鏡，也讓民進黨的戰略部署，從「牽制蔣萬安」全面升級為「強攻首都」。事實上，這股爆發力背後，除了參選人本身的人格特質以外，蔣萬安「不斷自爆」也是一大助力，從學歷爭議、營養午餐，到甘蔗事件等，都成了為沈伯洋加分的絕佳柴火。在競總成立前夕，藍營集中火力猛攻毒品議題，試圖發動議題波髒水；緊接著，北市警局高調搜索西門町知名同志酒吧，引發執法過當質疑，均為這場集會添足薪柴。藍營企圖在沈伯洋貼上「支持毒品」標籤，未料，這波政治攻勢，反倒被質疑打臉蔣萬安過往提案及北市現行政策，引爆醫護與公衛界跳腳，蔣萬安臉書旋即被民眾湧入，狂洗60萬留言，堪稱「破金氏世界紀錄」。藍營第一波攻勢，非能重創沈伯洋，反而強烈激發了綠營支持者不滿，以及集體危機感與焦慮感，最終轉化為催化劑，造就12萬人上街的驚人數字；直到現在，藍營依舊猛攻「毒流」，不過，面對藍營幾波質疑，沈伯洋均迅速反擊、拆彈，並要求蔣萬安就毒品防治議題辯論，藍營對此議題窮追猛打，是對蔣萬安加分，還是扣分？仍有待觀察。觀察本次造勢的參與者，台下支持者並非單純依靠傳統政黨組織動員，不少年輕人身穿「海洋風」服飾到場，更有許多人自製道具、自製「船員證」，戴上「洋流」飄帶自發前往；不少民眾也紛紛詢問飄帶、扇子如何取得，現場宛如嘉年華，相當歡樂。此外，藝人蔡康永意外現身「搖滾區」，成為全場一大亮點；而身為「彩蛋」的蔡英文，據了解，原定的到場嘉賓並沒有他，蔡當天才臨時起意決定到場，最後也形成沈伯洋、賴清德、蔡英文手拉手的經典畫面，掀起另一波高潮。眼見這股空前的熱潮與破圈效應，綠營人士也充滿信心直言，「打敗蔣萬安，已經不是不可能的事了！」