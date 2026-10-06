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沈伯洋冷回「管他的」 羅智強開記者會反酸

酸「告2014年的沈伯洋」 羅智強點名羅一鈞也該告

沈稱社區中心是醫療院所 羅智強追問「提供什麼毒品？」

羅智強再升高攻防 稱選票將成毒品政策表態

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談及毒品政策的舊文持續延燒，面對藍營質疑，沈伯洋日前表示將對相關言論採取法律行動。國民黨立委羅智強今（6）日表示，建議沈伯洋若想提高勝訴機率，「還要再告兩個人」，除了告2014年的沈伯洋，也應該告疾管署長羅一鈞。羅智強並緊咬沈伯洋當年文章所稱「提供吸毒者毒品」，要求說清楚「到底是什麼毒品？海洛因、安非他命，還是芬太尼？」羅智強今天上午舉行「樂見歡迎 沈伯洋告沈伯洋」記者會，持續針對沈伯洋2014年文章內容提出質疑。沈伯洋上午被問到羅智強召開記者會一事時，僅簡短回應「管他的，他開心就好」。羅智強表示，沈伯洋昨天表示要採取法律行動，但2014年寫下相關文章的人並非羅智強，而是沈伯洋自己。他引述沈當年文章內容指出，若毒品除罪化對部分民眾而言過於激進，「那麼台灣至少可以仿效某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」。羅智強據此主張，從文章脈絡來看，沈伯洋當時先談到「除罪化」，接著再提出建立社區中心、提供毒品及乾淨針頭等作法。他酸稱，自己只是「協助沈伯洋喚醒記憶」，若沈認為如今相關說法構成造謠，那真正應該面對的就是12年前留下的文章內容。羅智強接著表示，若從法律訴訟角度出發，他可以給沈伯洋一個「增加勝訴機率」的建議，就是除了告他之外，還應該再告兩個人。羅智強稱，第一個就是「2014年的沈伯洋」，因為現在引發爭議的相關文字正是沈當年親自撰寫；第二個則是疾管署長羅一鈞，因為羅一鈞日前被問及沈伯洋所稱「社區中心提供毒品」究竟指何種作法時，也表示相關內容仍需要由沈伯洋本人進一步釐清。羅智強因此反酸，若沈伯洋認為外界如今對這段文字的解讀是在造謠，「罪魁禍首就是2014年的沈伯洋」，甚至稱沈若真的要提告，應該把當年的自己與羅一鈞一起列入。針對沈伯洋今天進一步說明，當年所稱「社區中心」是醫療院所，羅智強則表示，沈至少已開始正面解釋文章內容，而非僅將爭議導向美沙冬議題；不過，他仍質疑沈對「社區中心」的定義，並要求進一步交代文章中「提供毒品」究竟指的是什麼。羅智強連番追問，「提供的毒品是什麼？是海洛因、安非他命，還是芬太尼？」他表示，這才是整起爭議應該說清楚的核心，尤其毒品問題涉及青少年、家庭及毒駕等社會議題，沈伯洋既然當年曾提出相關主張，就應該完整向社會說明政策內容。羅智強並稱，自己近期接獲不少家長及市民反映，對「社區中心提供毒品」的說法感到疑慮，因此沈伯洋不應只停留在解釋「社區中心」是什麼，而應進一步回答究竟要「提供什麼」。羅智強說，沈伯洋至今並未否定當年「社區中心提供毒品」的文字，因此應清楚交代如今是否仍支持相關政策，以及若當選台北市長後是否可能推動。如果沈伯洋仍認為相關主張正確，那麼這項政策就應接受台北市民檢驗，並將市長選舉與此議題連結，稱「每張投給他的票，都是要在社區中心供應毒品」。至於沈伯洋今天對他的記者會冷回「管他的，他開心就好」，羅智強則再度反酸，沈伯洋可以不理會他，但不能不面對「2014年的沈伯洋」，既然爭議源頭就是自己12年前留下的文章，就應該把當年的政策主張說清楚。