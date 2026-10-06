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赴中國與官員會面 返美後執行監控任務

南加大背景、與丈夫當房仲 社群常曬旅遊生活

▲涉嫌替中國政府在美國監控總統賴清德兒子及家人的34歲華裔房地產經紀人張婉瑩在IG上PO文記錄奢華生活。（圖／翻攝自IG@heatherzhangwy）

涉嫌替中國政府在美國監控總統賴清德兒子及家人的34歲華裔房地產經紀人張婉瑩（Wanying "Heather" Zhang，音譯），遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕後，5日首度在洛杉磯聯邦法院出庭。張女當庭未提出認罪或不認罪答辯，法官裁定繼續羈押，案件延至7日再開庭。綜合紐約郵報、ABC News美媒報導，張婉瑩出庭時身穿高領外套、黑色長褲，雙手戴著手銬，其丈夫丁以德（Edric Ding，音譯）也到場旁聽。開庭不久後，公設辯護人潘寧頓（Chad Pennington）便要求與法官私下商議，法庭隨即休庭約20分鐘。重新開庭後，法官詢問張女是否了解自己面臨的指控，她回答「是」。不過，張女並未進一步答辯，辯護律師表示，她正在考慮聘請私人律師，因此案件延後至週三處理。庭訊結束後，媒體追問丁以德是否認為妻子是「中國間諜」，他全程沒有回答，並一度伸手遮擋攝影鏡頭。丁以德先前接受CBS電話訪問時也僅表示「目前還不知道任何情況」，拒絕進一步評論。美國司法部指出，居住在加州爾灣的張婉瑩涉嫌在2025年6月至9月間，未依法向美國司法部長登記，卻接受中國政府官員指揮，在美國從事監控活動。若罪名成立，最高可面臨10年聯邦監禁。檢方強調，目前刑事訴狀內容仍屬指控，張女在法院判決有罪前依法推定無罪。法院文件顯示，張女2025年曾前往中國，與中國政府官員會面並討論協助相關工作。檢方指控，她返美後與另一人合作，同年9月前往西雅圖地區，租車前往賴清德兒子及家人住所附近監視。住家監視器畫面顯示，賴清德兒子與家人返家時，張女與同行者涉嫌坐在一輛黑色休旅車內拿出手機拍攝。張女還疑似將座椅向後放倒，以避免被發現。張女隨後傳訊息向中國官員回報「看到他了，是年輕男性，就是那個年輕的」，對方要求進行語音通話時，她則回覆自己「正在錄影」，並傳送停放在住家前方兩輛汽車的車牌號碼。隨著案件曝光，張女在美國的生活背景也受到關注。美媒起底指出，張女是南加州執業的房地產經紀人，社群網站上的公開貼文數量不多，內容多為旅遊、購物及聚餐，包括前往巴黎及美國西岸各地旅行。她也被報導曾就讀南加州大學（USC）。張女的丈夫丁以德同樣從事房地產工作，兩人在同一家公司任職。夫妻倆疑似育有一名年幼子女。張女4日原本準備從洛杉磯國際機場搭機前往中國上海，卻在登機前遭FBI逮捕。美國司法部指控她以未登記外國政府代理人身分替中國執行監控任務，FBI目前仍持續調查案件及其他涉案人員。