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名古屋亞運臺灣代表團返國慶祝餐會今（12）日在圓山大飯店登場，衛冕選手辛勞，行政院長卓榮泰以及運動部部長李洋等人今日也現身返國餐會現場。卓榮泰在餐會上致詞時除了大誇李洋，同時表示行政部將攜手運動部開啟「黃金計畫3.0」。名古屋亞運台灣共拿下5金17銀33銅，雖然遠遠不及上一屆的19金偉業，但田徑、游泳等傳統大項目都奪金，可說是史無前例。行政院長卓榮泰上台致詞說道：「在你們進到選手村的那一天，我們遇到了一些挫折。 很感謝李洋部長、蔡主席、奧會的各位同仁們，在現場堅持、不放棄、不退縮， 讓國際看見了臺灣的運動員跟我們國家的團隊如此的堅定而團結。 你們為國家守住了立場，守住了我們基本應有的堅持。」卓榮泰透露李洋在出發到亞運前寫了請假單，9月29日是開議的日子，照理說所有的內閣團隊都要在立法院參加開議那一天的整個議程。卓榮泰說：「他（李洋）想說他要怎麼辦，我跟李洋部長說：『你想回來，還是想留在日本？』他說他想留、他想陪伴大家。我就說：「那你拿到金牌再一起回來就好了。』謝謝李洋部長，他真的全心全意的要把這次的團隊帶得很好。」卓榮泰表示在2018年亞運前，時任行政院長的賴清德總統開啟了黃金計畫，希望用黃金計畫來拉高國家的運動能量。卓榮泰今日在餐會上宣布要攜手運動部開啟黃金計畫3.0，為下次的國際競賽做更好的準備。中華奧會主席、代表團團長蔡家福則說：「從剛剛大螢幕就能看出，中華隊選手這次盡了最大的努力有很大的突破。除了在競賽成績有突破，我們也把握這次機會，在運動部跟農業部的支持下，奧會主題館的交流中心設有台灣美食九宮格，接待將近500人。中繼站一天送了200多個便當，送到10幾個地方去。最開心的是，483位選手都能順利平安完成所有賽程。」