韓劇《戀愛博士》10月5日正式開播，由《春夜》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》導演安判碩執導，秋泳愚、金所泫首度搭檔主演，這也是安判碩今年8月病逝後推出的遺作。故事把舞台搬進大學機器人實驗室，秋泳愚飾演曾是游泳選手、卻因骨肉瘤失去右腿的博士班研究生「朴民載」，金所泫則飾演原本就讀服裝設計系、因故轉進機械工程研究所的「林有珍」，兩個各自在青春路上繞了遠路的人，從學長學妹一路發展出苦甜交織的戀情。全劇共12集，每週一、二晚間10點在韓國ENA播出，台灣觀眾可透過Disney+同步追劇，《NOWNEWS今日新聞》整理《戀愛博士》播出時間、劇情、演員角色、導演及追劇亮點，一篇掌握。
📌以下為本文重點：
《戀愛博士》播出時間、集數、平台一次看
《戀愛博士》角色+劇情介紹 失去右腿的游泳選手遇上轉系研究生
《戀愛博士》3大追劇亮點
《戀愛博士》播出時間、集數、平台一次看
類 型：愛情、青春、療癒、日常
導 演：安判碩
主 演：秋泳愚、金所泫
首 播：2026年10月5日
播出時間：每週一、二晚間10點
集 數：12集
收看平台：Disney+
《戀愛博士》角色+劇情介紹 失去右腿的游泳選手遇上轉系研究生
《戀愛博士》故事發生在西韓大學機器人實驗室，秋泳愚飾演的朴民載高中時曾是游泳選手，原本有著明確的人生方向，卻因罹患骨肉瘤接受手術、失去右腿，被迫結束運動生涯。經歷病痛與人生劇變後，他轉而投入機器人工程研究，如今是機械工程系機器人學博士班研究生，同時擔任安宰弘教授實驗室的助教與負責人。
金所泫飾演的林有珍則走了完全不同的路，她原本念的是服裝設計，卻因為與指導教授發生爭執，決定轉進機械工程系攻讀碩士，誤打誤撞來到機器人實驗室，也因此遇見學長朴民載。一個因疾病失去原本的人生，一個在人生卡關後乾脆換條路走，兩人在實驗室一起研究、生活，也從學長學妹逐漸產生感情。
《戀愛博士》3大追劇亮點
亮點1：秋泳愚挑戰截肢博士生 從游泳選手人生一夕歸零
秋泳愚這次飾演的朴民載，並不是單純設定成「不會談戀愛的理工男」。他高中時曾是游泳選手，卻因骨肉瘤失去右腿，連原本規劃好的運動人生都被迫喊停，最後才重新找到機器人工程這條路。角色表面成熟穩重，實際上對感情極度沒有安全感，甚至直接把自己歸類成「零戀愛經驗者」。
《戀愛博士》也沒有只把他的身體狀況當成角色標籤，而是從失去右腿後的人生重新出發，寫他怎麼面對病痛留下的影響、重新建立生活，以及遇見林有珍後第一次真正走進一段感情。
亮點2：金所泫不走傻白甜 服裝設計讀到一半直接轉機械工程
金所泫飾演的林有珍同樣不是一路照著人生計畫走的人，她原本是服裝設計系學生，卻因為與指導教授發生爭執，乾脆轉進看似八竿子打不著的機械工程研究所。從服裝設計跨到機器人研究，光是轉系跨度就相當驚人。
她與朴民載的性格也形成明顯反差，民載習慣把情緒藏起來，有珍則坦率、行動力強，對學長產生好感後也沒有一直原地試探。兩個人一個不敢往前、一個直接往前衝，感情線也成為《戀愛博士》最主要的看點。
亮點3：安判碩最後一部作品 病逝近2個月後遺作開播
《戀愛博士》最令人感傷的，就是這是名導安判碩留下的最後一部電視劇。安判碩1987年進入MBC後長年從事導演工作，曾打造《白色巨塔》、《密會》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》、《畢業》等優質作品，尤其擅長描寫人物之間細膩又貼近現實的情感。
安判碩2025年被診斷罹患肺癌，2026年又因腦溢血病情加重，經過長期抗病後，於8月12日下午病逝，享壽65歲。《戀愛博士》早在2月底便完成事前製作，最終於他離世近2個月後正式首播，也成為觀眾最後一次透過新作看見安判碩的導演風格。
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《戀愛博士》播出時間、集數、平台一次看
《戀愛博士》角色+劇情介紹 失去右腿的游泳選手遇上轉系研究生
《戀愛博士》3大追劇亮點
《戀愛博士》播出時間、集數、平台一次看
類 型：愛情、青春、療癒、日常
導 演：安判碩
主 演：秋泳愚、金所泫
首 播：2026年10月5日
播出時間：每週一、二晚間10點
集 數：12集
收看平台：Disney+
《戀愛博士》角色+劇情介紹 失去右腿的游泳選手遇上轉系研究生
《戀愛博士》故事發生在西韓大學機器人實驗室，秋泳愚飾演的朴民載高中時曾是游泳選手，原本有著明確的人生方向，卻因罹患骨肉瘤接受手術、失去右腿，被迫結束運動生涯。經歷病痛與人生劇變後，他轉而投入機器人工程研究，如今是機械工程系機器人學博士班研究生，同時擔任安宰弘教授實驗室的助教與負責人。
金所泫飾演的林有珍則走了完全不同的路，她原本念的是服裝設計，卻因為與指導教授發生爭執，決定轉進機械工程系攻讀碩士，誤打誤撞來到機器人實驗室，也因此遇見學長朴民載。一個因疾病失去原本的人生，一個在人生卡關後乾脆換條路走，兩人在實驗室一起研究、生活，也從學長學妹逐漸產生感情。
《戀愛博士》3大追劇亮點
亮點1：秋泳愚挑戰截肢博士生 從游泳選手人生一夕歸零
秋泳愚這次飾演的朴民載，並不是單純設定成「不會談戀愛的理工男」。他高中時曾是游泳選手，卻因骨肉瘤失去右腿，連原本規劃好的運動人生都被迫喊停，最後才重新找到機器人工程這條路。角色表面成熟穩重，實際上對感情極度沒有安全感，甚至直接把自己歸類成「零戀愛經驗者」。
《戀愛博士》也沒有只把他的身體狀況當成角色標籤，而是從失去右腿後的人生重新出發，寫他怎麼面對病痛留下的影響、重新建立生活，以及遇見林有珍後第一次真正走進一段感情。
亮點2：金所泫不走傻白甜 服裝設計讀到一半直接轉機械工程
金所泫飾演的林有珍同樣不是一路照著人生計畫走的人，她原本是服裝設計系學生，卻因為與指導教授發生爭執，乾脆轉進看似八竿子打不著的機械工程研究所。從服裝設計跨到機器人研究，光是轉系跨度就相當驚人。
她與朴民載的性格也形成明顯反差，民載習慣把情緒藏起來，有珍則坦率、行動力強，對學長產生好感後也沒有一直原地試探。兩個人一個不敢往前、一個直接往前衝，感情線也成為《戀愛博士》最主要的看點。
亮點3：安判碩最後一部作品 病逝近2個月後遺作開播
《戀愛博士》最令人感傷的，就是這是名導安判碩留下的最後一部電視劇。安判碩1987年進入MBC後長年從事導演工作，曾打造《白色巨塔》、《密會》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》、《畢業》等優質作品，尤其擅長描寫人物之間細膩又貼近現實的情感。
安判碩2025年被診斷罹患肺癌，2026年又因腦溢血病情加重，經過長期抗病後，於8月12日下午病逝，享壽65歲。《戀愛博士》早在2月底便完成事前製作，最終於他離世近2個月後正式首播，也成為觀眾最後一次透過新作看見安判碩的導演風格。