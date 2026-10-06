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📌以下為本文重點：

《戀愛博士》播出時間、集數、平台一次看

《戀愛博士》角色+劇情介紹 失去右腿的游泳選手遇上轉系研究生

《戀愛博士》3大追劇亮點

韓劇《戀愛博士》10月5日正式開播，由《春夜》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》導演安判碩執導，秋泳愚、金所泫首度搭檔主演，這也是安判碩今年8月病逝後推出的遺作。故事把舞台搬進大學機器人實驗室，秋泳愚飾演曾是游泳選手、卻因骨肉瘤失去右腿的博士班研究生「朴民載」，金所泫則飾演原本就讀服裝設計系、因故轉進機械工程研究所的「林有珍」，兩個各自在青春路上繞了遠路的人，從學長學妹一路發展出苦甜交織的戀情。全劇共12集，每週一、二晚間10點在韓國ENA播出，台灣觀眾可透過Disney+同步追劇，《NOWNEWS今日新聞》整理《戀愛博士》播出時間、劇情、演員角色、導演及追劇亮點，一篇掌握。《戀愛博士》播出時間、集數、平台一次看《戀愛博士》角色+劇情介紹 失去右腿的游泳選手遇上轉系研究生《戀愛博士》3大追劇亮點類 型：愛情、青春、療癒、日常導 演：安判碩主 演：秋泳愚、金所泫首 播：2026年10月5日播出時間：每週一、二晚間10點集 數：12集收看平台：《戀愛博士》故事發生在西韓大學機器人實驗室，秋泳愚飾演的朴民載高中時曾是游泳選手，原本有著明確的人生方向，卻因罹患骨肉瘤接受手術、失去右腿，被迫結束運動生涯。經歷病痛與人生劇變後，他轉而投入機器人工程研究，如今是機械工程系機器人學博士班研究生，同時擔任安宰弘教授實驗室的助教與負責人。金所泫飾演的林有珍則走了完全不同的路，她原本念的是服裝設計，卻因為與指導教授發生爭執，決定轉進機械工程系攻讀碩士，誤打誤撞來到機器人實驗室，也因此遇見學長朴民載。一個因疾病失去原本的人生，一個在人生卡關後乾脆換條路走，兩人在實驗室一起研究、生活，也從學長學妹逐漸產生感情。亮點1：秋泳愚挑戰截肢博士生 從游泳選手人生一夕歸零秋泳愚這次飾演的朴民載，並不是單純設定成「不會談戀愛的理工男」。他高中時曾是游泳選手，卻因骨肉瘤失去右腿，連原本規劃好的運動人生都被迫喊停，最後才重新找到機器人工程這條路。角色表面成熟穩重，實際上對感情極度沒有安全感，甚至直接把自己歸類成「零戀愛經驗者」。《戀愛博士》也沒有只把他的身體狀況當成角色標籤，而是從失去右腿後的人生重新出發，寫他怎麼面對病痛留下的影響、重新建立生活，以及遇見林有珍後第一次真正走進一段感情。亮點2：金所泫不走傻白甜 服裝設計讀到一半直接轉機械工程金所泫飾演的林有珍同樣不是一路照著人生計畫走的人，她原本是服裝設計系學生，卻因為與指導教授發生爭執，乾脆轉進看似八竿子打不著的機械工程研究所。從服裝設計跨到機器人研究，光是轉系跨度就相當驚人。她與朴民載的性格也形成明顯反差，民載習慣把情緒藏起來，有珍則坦率、行動力強，對學長產生好感後也沒有一直原地試探。兩個人一個不敢往前、一個直接往前衝，感情線也成為《戀愛博士》最主要的看點。亮點3：安判碩最後一部作品 病逝近2個月後遺作開播《戀愛博士》最令人感傷的，就是這是名導安判碩留下的最後一部電視劇。安判碩1987年進入MBC後長年從事導演工作，曾打造《白色巨塔》、《密會》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》、《畢業》等優質作品，尤其擅長描寫人物之間細膩又貼近現實的情感。安判碩2025年被診斷罹患肺癌，2026年又因腦溢血病情加重，經過長期抗病後，於8月12日下午病逝，享壽65歲。《戀愛博士》早在2月底便完成事前製作，最終於他離世近2個月後正式首播，也成為觀眾最後一次透過新作看見安判碩的導演風格。