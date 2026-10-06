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缺工時代 司機舒適成貨運關鍵競爭力

▲台塑汽車發表全新「新世代DAF重車」。（圖／記者李青縈攝）

打造每公里最高獲利 2028年導入電動重車與大貨車

台塑汽車今（6）日發表「新世代DAF重車」，副總經理鄭有智表示，台塑汽車不只是商用卡車代理商，也是實際投入營運的客運公司，因此更理解客戶的需求與挑戰；本次台塑汽車將成為DAF歐洲境外首座新世代車款組裝基地，成為商用車工業發展新里程碑，並且可以節省進口關稅跟貨物稅。荷蘭的DAF重車在商用運輸發展具有重要地位，重車在台累積銷售達1.5萬台，與台塑汽車合作超過20年。荷蘭DAF Trucks 銷售營運總監Jan van Keulen在致詞中表示，台灣是DAF在亞洲重要的戰略市場，新世代DAF原型車已累積通過全球超過2,000萬公里的嚴苛地形與極端氣候測試，打造高可靠度與高品質的新世代DAF重車。台塑汽車今日在台中國際會展中心舉行新世代重車發表會，同時宣告台灣為歐洲地區以外、全球第一個進行新世代DAF XF車款組裝的國家。鄭有智說，在台組裝可以節省運輸費用，以及進口關稅、貨物稅。台塑石化執行副總經理許德雄指出，運輸產業是支撐經濟發展基礎，也是串連生產消費、供應鏈的關鍵力量。不過近年產業普遍面臨駕駛人力短缺問題，優秀駕駛更是業者寶貴資產。鄭有智說，缺工時代除提升營運效率，更重視駕駛的工作需求，提供更舒適的車廂工作環境，才能有效降低駕駛疲勞與流動率，也有助於企業界招募新血，提升整體競爭力。新世代DAF座艙坐擁同級最大車內空間與最佳開闊窗線視野，更標配駕駛座通風透氣座椅、DAF專屬車用冰箱與駐車冷氣，運將在炎夏熄火休息時無須耗費燃油，即可享有涼爽舒適的用車品質。「我們要打造司機跟老闆都喜歡的車」，台塑汽車產品經理李旻綺說，兼顧高出勤率、留住優秀駕駛，要創造每公里最高獲利。今年下半年將引進35、43噸曳引車；明年第一季則是35噸曳引車跟21、24、26噸大貨車，第三季則有14、18.5噸大貨車；2028年在經過台塑汽車內部驗證測試後，將會引進新能源（電動）曳引車 / 大貨車。