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譚松韻、劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》開播後熱度持續飆升，不只劇情、演技與CP感成為討論焦點，近日網路也流出主要演員片酬。據陸網與媒體整理，女主角譚松韻以500萬人民幣（約新台幣2370萬）片酬高居全劇之冠；男主角劉學義則約300萬人民幣（約新台幣1420萬），雖然比譚松韻少近一半，但他憑藉角色翻身，被網友封為「CP值最高男主」。《蘭香如故》改編自小說《蘭香緣》，由譚松韻飾演的女主角「沈嘉蘭／許蘭香」，原本是名門千金，卻因家族蒙冤遭滅門，被迫頂替丫鬟身分進入林府，從低階婢女一路逆襲成為當家主母。劇中譚松韻不只要演出貴女落難後的隱忍、聰慧與求生慾，角色年齡跨度也極大，從少女一路演到晚年，情緒層次相當吃重。她在劇中多場哭戲、宅鬥與主母氣場轉換，都被觀眾大讚穩定，也讓她拿下全劇最高片酬，被不少劇迷認為「實至名歸」。相較譚松韻網傳500萬人民幣片酬，劉學義飾演男主角「林錦岐」的片酬約300萬人民幣（約新台幣1420萬元），金額雖然少了近一半，但播出後反而讓他成為全劇最大驚喜之一。林錦岐原本並非傳統完美男主，前期冷靜、理性，甚至帶著權衡利弊的算計感，角色討喜度並不算高。不過劉學義將角色從克制、試探到動心後的深情轉變演得細膩，也讓原本可能不被看好的男主人設成功翻盤。許多觀眾直呼，劉學義不只撐住男主戲份，還讓林錦岐從「不完美男主」變成全網真香角色。除了男女主角，網傳配角片酬也引發討論。李夢在劇中飾演趙星棠，據傳片酬約200萬人民幣（約新台幣947萬元），她把趙星棠的瘋、恨、破碎與不甘演得極有層次，角色雖然不是女主，卻屢屢搶走觀眾目光。鄭合惠子飾演反派杜翠雀，網傳片酬約100萬人民幣（約新台幣470萬元），她過去多以甜妹形象受到關注，這次在《蘭香如故》中挑戰狠角色，反差感十足，也被認為是劇中另一個驚喜配角。