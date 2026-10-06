手機螢幕到底要用深色還是淺色模式？不少人認為深色背景比較不刺眼，長時間使用也能減輕眼睛負擔，甚至覺得能達到護眼效果。不過，近日有網友在Threads驚呼，直到現在才知道手機開啟深色模式可能讓散光增加，引發大批網友討論。對此，驗光師洪伯嘉表示，目前沒有證據證實深色模式會導致散光增加，真正影響使用舒適度的仍是個人視覺狀況，不過黑底白字的高對比畫面並非人人適合，部分失讀症或視覺敏感者確實容易感到更疲勞。
手機「深色模式」會害散光增加？驗光師破解迷思
原PO近日在Threads發文表示，自己最近才知道手機設定成深色模式可能對眼睛不好，甚至可能導致散光增加。貼文曝光後迅速引起熱議，不少長期使用深色模式的網友直呼意外，因為許多人原本就是為了減少螢幕刺眼感，才將手機從預設的「淺色模式」切換成「深色模式」。
網友們紛紛驚呼，「真的假的，我一直覺得深色模式對眼睛比較好」、「淺色模式看久了很刺眼耶」、「我現在覺得開了深色模式眼睛才舒服」、「切回去好痛苦怎麼辦，散光就散光吧」。
針對深色模式是否真的會造成散光增加，驗光所驗光師洪伯嘉解釋，散光主要與角膜不同方向的屈光力不一致有關，當角膜形態造成各方向屈光能力不同，光線進入眼睛後便無法集中形成單一清楚焦點。
洪伯嘉指出，散光除了可能受到先天條件及角膜形態影響，長期揉眼睛以及部分角膜疾病，也可能造成散光變化。不過，目前並沒有證據顯示，單純開啟手機深色模式會導致散光增加，因此網路上將兩者直接畫上等號，並沒有科學依據。
不過，深色模式也不是所有人都會覺得舒服。洪伯嘉表示，部分失讀症患者或視覺較敏感的人，在黑底白字這類高對比畫面下，反而可能出現閱讀吃力、容易疲勞等情況。因此，手機究竟該選深色還是淺色，並沒有一體適用的答案，仍應以個人觀看時的舒適程度作為判斷。
醫師揭真正傷眼元凶！關燈滑手機、時間過長才是問題
衛福部桃園醫院眼科醫師王得安則提醒，使用手機時真正需要留意的並非只有螢幕顏色。以晚上關燈滑手機為例，即使已經切換成深色模式，只要螢幕亮度依舊偏高，眼睛仍必須持續適應明亮螢幕與周遭黑暗環境之間的明暗差異。
在這種情況下，長時間用眼可能出現眼睛乾澀、視力模糊、眼睛脹痛等不適，甚至進一步伴隨頭痛、肩頸痠痛等數位視覺疲勞症狀。因此醫師建議，若不得已要在較暗環境使用手機，除了調整顯示模式，也應同步降低螢幕亮度，不能只靠改變背景顏色。
王得安也提醒，睡前最好減少使用手機及其他3C產品，若確實有使用需求，可以考慮開啟「夜間模式」。夜間模式與深色模式不同，通常會降低螢幕色溫，使畫面偏向黃、橘色，以減少夜間接觸較高比例藍光。
但即使開啟夜間或深色模式，也不代表可以因此放心延長滑手機時間。若睡前長時間接觸手機光源，仍可能影響入睡及睡眠品質，縮短手機使用時間才是更重要的做法。
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原PO近日在Threads發文表示，自己最近才知道手機設定成深色模式可能對眼睛不好，甚至可能導致散光增加。貼文曝光後迅速引起熱議，不少長期使用深色模式的網友直呼意外，因為許多人原本就是為了減少螢幕刺眼感，才將手機從預設的「淺色模式」切換成「深色模式」。
網友們紛紛驚呼，「真的假的，我一直覺得深色模式對眼睛比較好」、「淺色模式看久了很刺眼耶」、「我現在覺得開了深色模式眼睛才舒服」、「切回去好痛苦怎麼辦，散光就散光吧」。
洪伯嘉指出，散光除了可能受到先天條件及角膜形態影響，長期揉眼睛以及部分角膜疾病，也可能造成散光變化。不過，目前並沒有證據顯示，單純開啟手機深色模式會導致散光增加，因此網路上將兩者直接畫上等號，並沒有科學依據。
不過，深色模式也不是所有人都會覺得舒服。洪伯嘉表示，部分失讀症患者或視覺較敏感的人，在黑底白字這類高對比畫面下，反而可能出現閱讀吃力、容易疲勞等情況。因此，手機究竟該選深色還是淺色，並沒有一體適用的答案，仍應以個人觀看時的舒適程度作為判斷。
醫師揭真正傷眼元凶！關燈滑手機、時間過長才是問題
衛福部桃園醫院眼科醫師王得安則提醒，使用手機時真正需要留意的並非只有螢幕顏色。以晚上關燈滑手機為例，即使已經切換成深色模式，只要螢幕亮度依舊偏高，眼睛仍必須持續適應明亮螢幕與周遭黑暗環境之間的明暗差異。
在這種情況下，長時間用眼可能出現眼睛乾澀、視力模糊、眼睛脹痛等不適，甚至進一步伴隨頭痛、肩頸痠痛等數位視覺疲勞症狀。因此醫師建議，若不得已要在較暗環境使用手機，除了調整顯示模式，也應同步降低螢幕亮度，不能只靠改變背景顏色。
王得安也提醒，睡前最好減少使用手機及其他3C產品，若確實有使用需求，可以考慮開啟「夜間模式」。夜間模式與深色模式不同，通常會降低螢幕色溫，使畫面偏向黃、橘色，以減少夜間接觸較高比例藍光。
但即使開啟夜間或深色模式，也不代表可以因此放心延長滑手機時間。若睡前長時間接觸手機光源，仍可能影響入睡及睡眠品質，縮短手機使用時間才是更重要的做法。