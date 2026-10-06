矽谷AI熱潮持續延燒，科技企業吸引鉅額資金、頂尖人才身價水漲船高之際，另一批曾經年薪高達30萬至35萬美元（約新台幣1000萬）的科技從業人員，卻陷入被裁員、求職無門的困境。《紐約郵報》報導，這場AI淘金熱並非人人都是贏家，有些曾在科技巨頭任職的資深人才，如今甚至得靠積蓄、配偶收入過日子。
報導訪問多名遭裁員的科技工作者，他們的共同點是履歷並不差，曾任職谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、甲骨文（Oracle）等大公司，甚至擁有博士學位，但失業後卻發現，過去容易找到高薪工作的市場已經改變，有人在2個月內投了約120份履歷都找不到工作。
AI搶資金 科技業卻持續裁員
《紐約郵報》指出，矽谷目前呈現一種看似矛盾的局面：AI產業正處於前所未有的投資熱潮，科技公司卻在大幅削減人力。去年矽谷吸引了約920億美元的創投資金，其中約83%流向AI企業，但同一時期，矽谷卻少了約1.3萬個工作職缺。
報導提到，原因之一在於，開發及部署AI需要龐大成本，導致科技公司一邊要砸錢投入AI基礎建設與相關技術，另一邊還得用其他方式省錢，裁員成為手段之一。
「科技菁英」也開始重新思考人生
《紐約郵報》並引述1名擁有生物科技博士學位的研究人員說法，感嘆實驗室中，原本需要大量人工完成的工作，如今也逐漸被自動化設備與機器手臂接手，顯示AI與自動化帶來的勞動市場變化，正逐步擴散至其它高技術產業，而不僅僅是軟體工程師遭殃。
對部分失業的科技人員而言，問題已經不只是「下一份工作在哪裡」，而是過去那種高薪、穩定、只要有好履歷，就能在矽谷找到工作的時代，是否正在消失。
諷刺的是，AI浪潮確實創造了極高薪的職缺，但能夠掌握最前沿AI技能的少數人才，與被裁員、苦苦尋找下一份工作的廣大科技勞工之間，差距似乎正在擴大。矽谷如今面對的，不只是「AI會不會搶工作」的問題，而是當企業把資源越來越集中在AI上面後，誰能成為這波科技革命的贏家，又有多少曾經的科技菁英，會被留在「下一個時代」的門外。
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AI搶資金 科技業卻持續裁員
《紐約郵報》指出，矽谷目前呈現一種看似矛盾的局面：AI產業正處於前所未有的投資熱潮，科技公司卻在大幅削減人力。去年矽谷吸引了約920億美元的創投資金，其中約83%流向AI企業，但同一時期，矽谷卻少了約1.3萬個工作職缺。
報導提到，原因之一在於，開發及部署AI需要龐大成本，導致科技公司一邊要砸錢投入AI基礎建設與相關技術，另一邊還得用其他方式省錢，裁員成為手段之一。
「科技菁英」也開始重新思考人生
《紐約郵報》並引述1名擁有生物科技博士學位的研究人員說法，感嘆實驗室中，原本需要大量人工完成的工作，如今也逐漸被自動化設備與機器手臂接手，顯示AI與自動化帶來的勞動市場變化，正逐步擴散至其它高技術產業，而不僅僅是軟體工程師遭殃。
對部分失業的科技人員而言，問題已經不只是「下一份工作在哪裡」，而是過去那種高薪、穩定、只要有好履歷，就能在矽谷找到工作的時代，是否正在消失。
諷刺的是，AI浪潮確實創造了極高薪的職缺，但能夠掌握最前沿AI技能的少數人才，與被裁員、苦苦尋找下一份工作的廣大科技勞工之間，差距似乎正在擴大。矽谷如今面對的，不只是「AI會不會搶工作」的問題，而是當企業把資源越來越集中在AI上面後，誰能成為這波科技革命的贏家，又有多少曾經的科技菁英，會被留在「下一個時代」的門外。