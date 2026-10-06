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▲LINE公告「編輯訊息」免費體驗將於10月20日結束，之後改為Premium會員專屬功能。（圖／翻攝LINE）

LINE編輯訊息台灣8月開始啟用

傳錯字15分鐘內能救 但照片、貼圖不能改

LINE今（6）日在App內「最新資訊」正式公告，目前透過LINE Labs免費試用的「編輯訊息」功能，將於10月20日起停止提供，之後調整為LINE Premium會員專屬功能。未來想繼續直接修改已送出的文字訊息，就必須加入Premium會員，目前台灣訂閱價格為每月165元。習慣靠編輯功能救錯字、改日期的用戶，現在就要有心理準備。根據LINE10月6日在App「最新資訊」發布的公告，目前LINE Labs開放免費試用的「編輯訊息」，將於2026年10月20日起停止提供。功能停止免費提供後，用戶必須加入LINE Premium，才能繼續使用「編輯訊息」；LINE也提醒，正式調整成Premium會員專屬功能時，用戶必須將LINE更新至26.14.0（含）以上版本，或直接升級至最新版本。不過，在LINE Labs免費體驗期間，用戶仍可照常開啟「編輯訊息」，而過去已經完成編輯的訊息也不受這次調整影響，10月20日後不會因此恢復成原始內容。其實「編輯訊息」是LINE今年8月才加入的新功能，從LINE Labs開始提供編輯訊息，用戶可針對自己已經傳出的文字訊息進行修改，目前手機或平板必須使用LINE 26.12.0以上版本，電腦版則需為26.4.0以上版本，並先在LINE Labs手動開啟功能才能使用。完成設定後，回到聊天室，長按自己想修改的文字訊息＞點選「編輯」＞修改內容＞完成後確認「編輯」即可。電腦版則是對訊息按滑鼠右鍵，再選擇「編輯」。LINE「編輯訊息」目前只支援自己傳出的文字訊息，在一對一或群組聊天室中，必須在訊息送出後15分鐘內修改；Keep筆記則放寬至訊息送出後6天內。修改完成後，聊天室會直接更新成最新內容，訊息旁也會留下「已編輯」標示，讓其他成員知道這則訊息曾經被修改；但系統不會另外跳出通知提醒對方，也無法查看或還原修改前的舊版本。照片、影片、語音、檔案及貼圖等內容都不能透過這項功能修改，目前LINE社群及官方帳號聊天室也不支援。