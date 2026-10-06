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台美軍事合作傳出進一步深化，據消息人士透露，美國五角大廈計畫直接在台灣國防部長期派駐人員，藉此強化雙方軍事合作，這項聯合計畫預估經費達4.7億元新台幣，並預計至少持續至2028年。對此，旅美學者翁履中強調，台灣需要美國支持，但不能沒有自己的答案，同時也提醒「不能希望幫手解決一切問題」。翁履中表示，這件事如無意外，應該會再次被台灣內部用兩種完全相反的方式解讀。一定有人認為，美國介入台灣國防越深越好，因為面對中國的軍事壓力，美國的情報、科技、兵推與作戰經驗都是台灣需要的資源；也一定有人會擔心，美國介入太深，會不會讓台灣的國防政策越來越受到華府影響，甚至逐漸失去自主判斷能力。這兩種聲音都有理由，而且都不難理解。「真正的問題其實不是『要不要美國』，而是台灣社會現在到底怎麼看自己的安全。」翁履中直言，台灣社會一方面知道不能沒有美國，另一方面也並不是毫無懷疑地相信美國一定會來。美國看的是整個印太戰略，台灣看的是自己的生存，兩者有共同利益，但不可能完全相同。所以真正成熟的台美合作，不是台灣一定要拒絕美國的建議，但也絕對不是美國說什麼台灣就做什麼。最後，翁履中也重申，台灣必須先有清楚的戰略，再利用美國的專業、情報與技術，提升自己的能力。事實上，美國也不希望台灣完全依賴美國，因此，如果美國真的派駐代表在國防部，不同立場的朋友不需要急著貼上「好」或「不好」的標籤，它真正提醒台灣的是：「我們需要幫手，但不能希望幫手能解決一切問題！」