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育兒津貼場合「加碼2000元」 蔡永順遭羈押禁見

許宇甄追290萬來源：劉建國別再當「外圍夥伴」

洪孟楷批拿福利場合發紅包 籲檢調同標準查賄

牛煦庭翻劉建國昔日發言 反問「民主容許作弊嗎？」

雲林縣第五選區議員候選人蔡永順涉嫌利用公所發放育兒津貼機會，加碼2000元現金紅包換取選票，檢調搜索查扣290萬元現金、紅包袋及3萬4000元禮金，蔡永順遭法院裁定羈押禁見，其胞兄、民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富則以60萬元交保。國民黨立法院黨團今（6日）將矛頭指向民進黨雲林縣長候選人劉建國，質疑蔡氏兄弟與劉關係密切，要求劉建國出面說明、道歉，也喊話擔任競總主委的總統賴清德辭去主委職務。根據雲林地檢署調查，蔡永順涉嫌自今年3月至9月間，利用鄉公所發放新生育兒津貼機會，身穿競選背心陪同到場，再以個人名義加碼發放2000元現金紅包給新生兒家庭，至少涉及20餘戶。檢調10月1日搜索蔡永順及相關樁腳住處，查扣現金290萬元、紅包袋一批及禮金3萬4000元，並傳喚27人到案。檢方訊後認為蔡永順涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，且有勾串共犯、證人之虞，聲押禁見獲准；蔡永富則以60萬元交保。國民黨團書記長許宇甄表示，蔡永富身兼民進黨雲林縣黨部執行長，蔡氏兄弟也多次出現在劉建國的輔選行程，9月4日蔡永順更陪同劉建國前往選委會登記，因此她質疑，兩人並非劉口中的「外圍夥伴」。許宇甄表示，整起案件最需要釐清的就是金流，檢調查扣的290萬元從何而來、用途為何、背後是否還有其他資金來源，都應繼續追查，「290萬元不是小錢」，不能只查到基層就停手。她也要求劉建國說明與蔡氏兄弟的競選合作關係，並呼籲民進黨中央處理涉案黨員；同時喊話賴清德辭去劉建國競選總部主委，讓司法調查不受政治因素干擾。首席副書記長洪孟楷則將焦點放在「育兒津貼」上，批評公所原本是以公務預算照顧新生兒家庭，卻有人涉嫌趁著發放津貼場合，再額外送上私人紅包，甚至穿著競選背心合影，檢調當然應徹查是否涉及以現金影響選舉。洪孟楷也要求檢調查賄應採取一致標準，不分藍綠，只要涉及不當招待、現金或其他利益，都應依法調查。他並要求劉建國公開向雲林鄉親說明，賴清德也應辭去競總主委，讓案件回歸司法偵辦。藍委牛煦庭則翻出劉建國過去在立法院談及反賄選時，曾主張「民主不能作弊」，並支持檢調嚴查嚴辦。牛煦庭反問，如今民進黨雲林縣黨部執行長捲入賄選案件，劉建國是否也應用同樣標準面對？牛煦庭表示，蔡永富是民進黨雲林縣黨部執行長，如今本人交保、胞弟遭羈押，劉建國不應保持沉默，應對外說明與兩人的關係及對案件的態度。國民黨團最後提出三項要求，包括劉建國出面說明並道歉、賴清德辭去劉建國競總主委，以及檢調持續追查290萬元資金來源與相關金流，強調查賄不應因政黨立場有所差別，應在選舉前盡速釐清案情。