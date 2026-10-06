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🟡115年7-8月統一發票中獎號碼

▲115年統一發票7月、8月開獎號碼。（圖／NOWNEWS社群中心製）

🟡統一發票兌換優惠！六獎200元換「280元7-11咖啡」

▲7-11祭出統一發票中獎獎金放大優惠。（圖／業者提供）

▲全家便利商店中獎發票加購優惠。（圖／業者提供）

▲台灣中油新莊站開出1000萬統一發票。（圖／取自Google地圖）

🟡雲端發票中獎查詢

🟡發票損毀、字跡模糊怎麼辦？

7月、8月統一發票可以換錢了！115年7月8月統一發票領獎時間自今（6）日起跑，領獎期限至116年1月5日，還沒對獎的話趕緊檢查小確幸。財政部也公布7-8月1000萬特別獎、200萬特獎中獎清冊，搞不好在雙十國慶連假前夕變富翁。就算只中六獎200元也能把錢「放大」，像是到7-11能用200元發票買280元咖啡，爽賺80元。《NOWNEWS今日新聞》整理7-8月統一發票兌換方式、中獎清冊、雲端發票中獎號碼、發票損毀解決方法一次看。115年7月、8月統一發票在9月25日開獎，特別獎號碼是「」，若是號碼全部相同可獲得1000萬；特獎號碼是「」，全部對中是200萬。另有3組頭獎號碼「」，只要末4碼相同就有五獎1000元、末3碼相同是六獎200元，7月、8月發票領獎期限只到明年1月5日，別錯過換錢時機。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。7月、8月統一發票中獎後，除了直接兌換現金，也可以選擇到超商、全聯福利中心、美廉社等通路兌換等值商品或儲值金。其中，若對中五獎1000元、六獎200元或雲端發票專屬百元獎，可至7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK等4大超商，以及全聯福利中心、美廉社兌獎。其中，7-ELEVEN推出中獎獎金加碼活動，即日起至2026年12月31日，以中獎統一發票兌換7-ELEVEN商品，可加贈中獎金額10%購物金；若選擇儲值餘額卡、icash2.0或icash Pay電子支付帳戶，則可加贈中獎金額5%的回饋。以六獎200元為例，兌換7-ELEVEN商品可享10%加碼，等於最多可購買220元商品；若儲值餘額卡，則加贈10元儲值金，等於210元；若儲值icash2.0或icash Pay電子支付帳戶，則加贈OPEN POINT10點。不過，兌換商品加碼10%購物金有部分品項不適用，包括菸品、受託代銷商品、行動隨時取商品、開心卡、隨取卡及零錢包等，且單筆消費需購足指定金額才能享有加碼回饋。◾六獎200元：換商品最高220元；儲值餘額卡加贈10元；icash2.0、icash Pay加贈OPEN POINT10點（1點抵1元）。◾雲端發票專屬獎500元：需代扣2元印花稅，換商品最高548元；儲值餘額卡加贈25元；icash2.0、icash Pay加贈OPEN POINT25點。◾雲端發票專屬獎800元：需代扣3元印花稅，換商品最高877元；儲值餘額卡加贈40元；icash2.0、icash Pay加贈OPEN POINT40點。◾五獎1000元：需代扣4元印花稅，換商品最高1096元；儲值餘額卡加贈50元；icash2.0、icash Pay加贈OPEN POINT50點。◾200元發票：送20元購物金◾500元發票：送60元購物金◾800元發票：送80元購物金◾1000元發票：送100元購物金因此，如果手上剛好有7月、8月統一發票中獎發票，除了直接領現金，也可以比較各通路的回饋方式，選擇兌換商品或儲值，讓中獎獎金再多一點。115年07-08月統一發票共開出17個「1000萬特別獎」，11個「200萬特獎」，幸運兒去全聯買菜、超商買東西，甚至騎車到中油加油就變千萬富翁，把握領獎期限到明年1月5日。◾全聯福利中心｜基隆市中正區信四路11號1樓及底層｜食品等，共548元。◾7-ELEVEN｜臺北市信義區忠孝東路5段2號｜飲品等，共139元。◾Breeze櫃位LOEWE｜臺北市信義區松智路17號｜物品，24,000元。◾7-ELEVEN｜臺北市中正區漢口街1段36號1樓｜列印，27元。◾KEBUKE｜臺北市中正區汀州路3段174號｜飲品，45元。◾Uber｜臺北市松山區復興北路367號8樓｜處理費，10元。◾全家便利商店｜新北市新店區永安街81號1樓｜食品等，共123元。◾美廉社｜新北市五股區成泰路3段577巷132號｜飲品等，共37元。◾中油CPC｜新北市新莊區中正路338號｜汽油，90元。◾7-ELEVEN｜桃園市中壢區大同路141、143號1樓｜食品，29元。◾台北永和豆漿｜桃園市中壢區榮民南路591號｜食品，65元。◾大和五金｜桃園市八德區豐德路416號｜物品等，共1,004元。◾安慶藥局｜桃園市桃園區安慶街91號1樓｜藥品，100元。◾萊爾富｜新竹縣竹北市生醫路1段2號｜飲品等，共115元。◾7-ELEVEN｜臺中市梧棲區中華路1段982號｜菸品，100元。◾全家便利商店｜臺南市鹽水區金和路2號｜飲品，10元。◾7-ELEVEN｜高雄市鳳山區頂明路173號｜食品，33元。雲端發票是指使用財政部核准載具（如手機條碼、悠遊卡、icash卡、會員卡等）儲存替代索取紙本電子發票，但開獎前若列印紙本電子發票，即使對中雲端發票專屬獎，也會喪失領獎資格。萬一遇到發票字跡模糊，或是外送發票釘在袋子上，取下時不小心撕毀，其實還是可以兌換。中區國稅局表示，因發票模糊、損壞無法兌獎時，可持原正本發票到開立該發票的店家，若是「電子發票」，店家可補印發票證明聯，若是「傳統發票」，店家可提供蓋有統一發票章的存根聯影本。此外，即使發票影像模糊，但號碼仍可辨識的話，也可使用「統一發票兌獎APP」掃描發票，或到「財政部稅務入口網」手動輸入發票號碼。只要號碼正確，系統就會自動對獎。