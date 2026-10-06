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記者會前一刻 郭璽失聯沒到場

▲郭璽記者會影片與簡報內容全都由AI生成。（圖／記者陳威叡攝）

選戰倒數53天，台灣麻將最大黨黨主席暨台北市長參選人郭璽今（6）日召開記者會拋出政見，未料記者會開始後只見主持人獨自一人在台上唸完所有簡報，最後表示，原先預定郭璽將出席記者會並接受媒體提問，卻臨時有狀況沒辦法來現場，因為沒有完整資訊因此無法對外說明原因。會後活動公司私下表示，自己跟媒體一樣前一刻才知道郭璽沒有到場，致電或聯繫競選團隊也沒有回應，只好叫主持人代替唸完簡報內容，直呼辦活動30、40年從沒見過這種事情。郭璽今日上午11時召開「淡水河重生、西區翻轉」記者會，但時間到了之後卻未見郭璽現身，活動也延後至11時10分開始，開頭政見與自介影片全都是AI生成，隨後主持人獨自一人在台上唸完所有政見簡報內容。主持人花了25分鐘說完所有簡報內容，媒體質疑為何始終未見郭璽，最後主持人表示，郭璽臨時有狀況沒辦法來現場，因為沒有完整資訊，所以無法對外說明原因，留下現場一臉錯愕的記者。事後舉辦活動廣告公司私下透露，自己跟媒體一樣前一刻才知道郭璽沒有到場，致電或聯繫競選團隊也沒有回應，只好叫主持人代替唸完簡報內容，直呼辦活動30、40年從沒見過這種事情。而郭璽今日記者會內容盼未來結合升降式防洪設施，透過分段控制、即時水情監測與AI預警系統，平時降低實體堤防對城市與河川的阻隔，如此一來就有機會重新打開水岸、風廊與城市空間，把淡水河形容為「台北超級大冷氣」，要做的不是要買冷氣送給大家，而是要想辦法讓整座城市重新呼吸。