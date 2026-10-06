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AI進軍醫療核心！張文瀚：「能用、敢用、好用」才能走進臨床

▲馬偕醫院總院長張文瀚（左一）出席，總統府副秘書長何志偉（左六）、衛生福利部部長石崇良（左五）等人及多國駐臺大使與代表、專家們一同參與。（圖／馬偕醫院提供）

AI 3D影像助攻術前規劃、未來還能導航手術

醫療影像2D升級3D！石崇良：精準醫療重要基礎

AI醫療不只拚技術！醫療資安、跨院串接成關鍵

AI進軍醫療領域再添新應用！衛生福利部主辦「2026國產AI3D醫療影像暨元宇宙應用大會」，聚焦AI、3D醫療影像、混合實境（MR）等技術如何導入臨床，馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，AI已成為醫療轉型的重要動能，從CT、MRI成為病人專屬「數位虛擬分身」，到術前規劃、手術導航及跨院資訊交換，未來AI醫療不只要「能用」，更要讓醫療人員「敢用、好用」，才能真正落地。衛生福利部主辦「2026國產AI3D醫療影像暨元宇宙應用大會」，馬偕紀念醫院總院長張文瀚受邀致詞指出，AI已成醫療轉型核心動能，但唯有建立可驗證、可解釋、負責任且具韌性的AI醫療體系，讓醫療人員信任，讓AI醫療系統「能用、敢用、好用」，才是AI技術真正走進臨床的關鍵。本次大會邀請總統府副秘書長何志偉、衛生福利部部長石崇良、中研院院士陳適安，以及多國駐臺大使與代表，以及臺大醫院、馬偕紀念醫院醫療團隊、工研院及產業界專家共同參與，從臨床、科技、政策與國際合作等不同面向，探討AI、混合實境（MR）及3D影像技術在醫療領域的應用。張文瀚表示，馬偕醫院2023年率先導入3D影像，結合全自動器官分割與互動式學習的創新應用，獲得SNQ與NHQA的獎項肯定。數位醫療已進入整合階段，AI 3D影像可將CT、MRI轉為病人專屬「數位虛擬分身」，應用於一般外科、骨科、婦產科等，協助術前規劃；未來結合智慧導航，可在手術中提供最佳路徑，提升手術精準度與病人安全。今年5月日內瓦臺灣智慧醫療與健康產業展已展出相關技術，吸引國際合作。衛福部長石崇良指出，醫療影像從2D走向3D與數據分析，是精準醫療重要基礎。大會邀總統府副秘書長何志偉、中研院院士陳適安、多國駐臺使節及台大、馬偕、工研院與產業界，共同探討AI、MR與3D影像應用。張文瀚強調，AI在醫療場域極具關鍵性，但醫療資訊安全交換與串接同樣重要，須導入國際醫療資訊交換安全標準，強化數位醫療韌性。馬偕也與智捷醫學公司合作推動Sandy平台於複雜手術應用，並朝多模態生成式AI、3D數位孿生、元宇宙手術導航、FHIR跨院互通及可解釋可信賴AI發展，讓病人與照顧者成為AI真正受益者。