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2026年名古屋亞運圓滿落幕，中華代表隊本屆一舉包辦5金17銀33銅、總計55面獎牌的輝煌戰果，今（6）日於圓山大飯店盛大舉行返國餐會。行政院長卓榮泰親自出席致詞，將本屆戰果定調為「前所未有的、非常好的成績」，大讚選手與後勤團隊展現極佳實力。首度以運動部部長身分親臨亞運賽場的李洋則表示：「還有檢討空間」，未來將針對培訓計畫與基層訓練站加碼投資，全面做好迎接洛杉磯奧運的準備。本屆亞運中華隊除軟式網球與網球上演「金包銀」，包括軟網混雙的余凱文／黃詩媛、網球女雙的謝淑薇／梁恩碩、田徑跳高的傅兆玄、游泳200公尺蝶式的王冠閎及拳擊60公公斤級的林郁婷均奮力摘金。其中傅兆玄終結台灣男子田徑長達60年的亞運金牌荒，王冠閎勇奪我國亞運男泳首金，林郁婷更完成霸氣二連霸，男子400公尺接力隊摘銀同時也刷新全國紀錄。卓榮泰致詞時強調，選手們已經把能做的準備做到最好，「如果這次主辦單位有溜冰或圍棋，我們帶回來的金牌會更多。全國國人都肯定大家創造了歷史，在過去多年不曾拿到好成績的項目，這次我們都做到了，成績非常令人驕傲。」從羽球選手轉任運動部部長的李洋，本次全程在名古屋賽場提供支援與關心。李洋坦言，比起選手贏球的瞬間，自己在現場看到女籃、女排、楊勇緯、林真豪及楊昆弼等選手在比賽結束後的自然反應與奮戰精神，心裡更加感動，也希望能以過往自身經歷鼓勵選手。展望接下來的世大運與2028年洛杉磯奧運，李洋表示，運動部會全面檢討並優化後勤、交通與飲食照顧，讓選手能無後顧之憂地在場上發揮。同時，政府也將從基層訓練站開始擴大資源注入與培訓精進，「我們會把這次做好的中繼站與後勤服務保留下來，並持續檢討精進，讓台灣的體育環境變得更好、讓台灣被世界看見。」