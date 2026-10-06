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民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年毒品論述遭藍營翻出猛打，台北市長蔣萬安更趁勝追擊喊話對方「不要拿美沙冬計畫遮掩」，沒想到貼文一出，留言區迅速遭大量網友灌爆，截至目前已突破60萬則。隨著毒品政策攻防持續延燒，藝人謝和弦也加入論戰，痛批用毒品噱頭來打沈伯洋的蔣萬安，真的是把醫護人員們都當成智障，更預言首都之戰最終結局。謝和弦今（6）日凌晨發文指出，聽說提到「蔣萬安做太爛」會被鎖流量，那就再次預言一下，11月28日沈伯洋會順流高票當選台北市長，蔣萬安會下去領背稿費，他並強調：「我們不是台獨，我們只是深愛自己的國家！」不到幾小時後的清晨時段，謝和弦又再度發聲表示，在台灣大麻目前就是非法，尊重國家是有國法，至少台灣人可以自由飛去合法的國家Chill，安全地使用醫療或娛樂用大麻，台灣建國慢美國173年，民智還未開，就是會有很多低能的井底之蛙呱呱呱。「我也不認同一下子就合法除罪化，一步步走到人民思想進化那天吧！」謝和弦續指，沒能力飛出國抽的人才會在那邊靠北啦，用毒品噱頭來打沈伯洋的蔣萬安，真的是把醫護人員們都當成智障，也讓台北市有出過國的年輕族群更討厭一心想當中國人的蔣市長，真心只有貪婪的老人們會投給他。