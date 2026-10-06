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▲房市專家李同榮驗證流動性四步曲，指出當前市場呈「一升、二緩、一防」分化趨勢。（圖／翻攝自吉家網）

▲永慶房屋盤點全台預售屋解約前十名，台中西屯與台南安南破300件居冠亞軍。（圖／永慶房屋提供）

受房貸緊縮與信用管制衝擊，預售屋解約壓力升級！房市專家李同榮指出，單月解約已衝破 500 件，流動性警訊持續走高。據永慶房屋盤點，全台預售累積解約前十名中，桃園獨拿 5 區最多，台中西屯與台南安南更雙雙破 300 件，十大建商頭痛熱區與房市最新風險帶您一次看。房市趨勢專家李同榮依據最新數據重新驗證「房市流動性風險」。他指出，今年 3 月至 7 月有多個月份單月預售解約突破 500 件，顯示在銀行鑑價不足、貸款成數下降與第七波信用管制下，自備款缺口浮現，預售市場的流動性警訊持續升級。預售屋從簽約到交屋歷時數年，交屋前後的資金考驗嚴峻，不過解約增加屬流動性風險升級，關鍵在於做好風險防範而非陷入違約恐慌。根據永慶房屋盤點實價登錄數據，全台預售屋累積解約件數前二名由台中西屯（365 件、98.7 億元）與台南安南（329 件、39.9 億元）奪下。最引人注目的是桃園市，共有楊梅、中壢、桃園、大園及觀音等 5 個行政區擠進前十名，成為全台解約最密集的縣市。主因在於青埔、經國、客運園區與草漯等重劃區推案量體龐大，當市場急降溫且貸款受限，資金調度困頓的買方選擇解約，使建商面臨去化壓力。雖然預售警報仍在響，但房市趨勢專家李同榮分析，成屋市場靠「以價換量」展現自我修復能力。隨著屋主軟化讓價，9 月六都買賣移轉棟數月增 14.13%，前 9 月總量已追平去年同期，顯示價格適度修正能恢復交易流動。此外，房貸逾放比率仍維持在 0.08% 低檔，央行亦於 9 月中旬放寬購地貸款「限期開工」規定，避免建商被逼勉強開工演變成爛尾樓，提前設防建商資金斷鏈，整體房市正朝「一升、二緩、一防」的分化趨勢發展。