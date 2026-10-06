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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國家聯盟分區系列賽（NLDS），洛杉磯道奇與亞特蘭大勇士前兩戰打成1：1平手。關鍵的第3戰將於台灣時間7日移師亞特蘭大舉行，雙方皆派出手中的王牌投手應戰，由勇士隊本季奪下14勝的「塞揚強投」左腕塞爾（Chris Sale）交手道奇日籍強投山本由伸。而之所以沒讓山本投第一戰、而是扛下客場首戰，關鍵就在於山本客場防禦率僅1.99，相當優秀。勇士隊37歲的王牌左投塞爾在今年例行賽繳出14勝9敗、防禦率2.16的亮眼成績。他在對戰費城人的外卡系列賽第1戰先發主投95球後，休息2天又在第3戰後援登板投了21球。原本塞爾有意願在對戰道奇的分區系列賽第2戰掛帥先發，但勇士總教練韋斯（Walt Weiss）選擇將他保留至第3戰。韋斯解釋：「我們希望能讓塞爾在百分之百的最佳狀態下登板，也就是第3戰。我不希望派上一個體力下滑的塞爾，雖然休息天數算正常，但他在這期間有過後援登板。」獲得充足休息的塞爾對於這場硬仗充滿期待：「這就是季後賽，對手是一支非常出色的球隊。我已經為這場艱難的戰役做好準備，我會將一切傾注在球場上。」值得一提的是，塞爾在今年8月27日交手道奇時，曾飆出2018年以來的最快球速100英里（約160.9公里），不僅三振大谷翔平，最終更繳出5安打、11次三振的完封勝。道奇隊將系列賽領先的重任交給了山本由伸。雖然部分日本媒體對於山本未能在第1戰掛帥先發感到有些失落，但日本資深體育記者菊地慶剛指出，這正是道奇看中山本「客場之鬼」的特質。根據數據顯示，山本由伸本季在主場的防禦率為3.26，但在客場的防禦率卻低至驚人的1.99，戰績更是21勝8敗（主場為12勝11敗）。相較於多數投手在主場表現較佳的常態，山本在客場的壓制力甚至在季後賽更為進化。他在過去兩年的季後賽中（含客場後援1場），共在客場出賽5場，拿下4勝0敗、防禦率僅1.45，甚至在4場客場先發中包辦了2場完投。面對曾完封過道奇打線的塞爾，山本由伸在賽前記者會上展現出沉著的態度：「他毫無疑問是棒球界最頂尖的投手之一，但我只想專注在自己的工作上。無論對手是誰，跟誰同場較勁，我的投球風格都不會因此改變。」回顧8月份與塞爾的同場對決，山本雖然主投6.1局僅失1分表現優異，但最終仍承擔敗戰。對此，山本表示：「那場比賽輸了真的很不甘心，但明天是全新的比賽，我會專注在自己的投球上。」這場攸關聽牌優勢的日美王牌對決，勢必將成為明日大聯盟最受矚目的焦點。