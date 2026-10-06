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▲賴清德與林郁婷大玩拍貼機。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德今在總統府內接見名古屋亞運代表團。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（6）日在總統府內接見名古屋亞運代表團，感謝代表團選手、教練、後勤團隊的辛勞付出。賴也特別準備雞蛋糕、棉花糖、台式飲品，以及專屬台灣隊的拍貼邊框等，並與林郁婷一同體驗拍貼機，留下逗趣畫面。為備戰此次名古屋亞運，運動部提前做好後勤準備，飲食方面也毫不馬虎，研發專屬選手們的高蛋白珍珠奶茶、鹽滷豆花等。賴清德也與運動部長李洋、拳擊選手林郁婷在營養師引導下，一同體驗製作、品嚐高蛋白珍奶，並笑說，他平常就喜歡喝珍珠奶茶，加入高蛋白後，沒想到珍奶「更有味道、更有力量」，直呼「太讚了」；李洋則笑稱在名古屋時沒喝到，今天終於喝到了，並現場承諾未來會持續準備給選手享用。此外，賴清德特別準備雞蛋糕、棉花糖、台式飲品，以及專屬台灣隊的拍貼邊框，希望讓代表團留下美好回憶。最後，賴與林郁婷一同體驗拍貼機，只見總統一手戴上造型墨鏡、一手拿著「哥就是帥」手舉牌，與林郁婷大玩拍貼機，留下逗趣畫面。