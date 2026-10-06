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在2026年名古屋亞運上，終結中華田徑長達60年亞運金牌荒的傅兆玄，在男子跳高決賽以一次過關的2.25公尺勇奪金牌。這面金牌不僅幫助中華代表隊進帳本屆第3金，也讓他一舉載入台灣田徑史冊。賽後受訪時談到眾人關注的國光獎金規劃與下一步目標，傅兆玄直言300萬的國光獎金會「先存起來」，並早早將目光鎖定在明年的世錦賽與世大運。對於奪金後將獲得的豐厚國光獎金，傅兆玄笑說目前還沒有具體想買什麼：「暫時沒有特別想買的東西，應該就是先乖乖存起來，之後有需要再打算。」而被問到目前是否有代言邀約，他笑說：「目前還沒有，但順其自然就好」。相比於獎金，歷經長期嚴格飲食控制與閉關備戰的他，坦言大賽結束後最想做的就是「解封」大吃大喝，「賽前為了維持體態控制飲食，真的花很久時間去習慣。現在比完了，最想吃的當然是平時最不能碰的炸物、油炸食品，回台灣第一件事就是想喝一杯珍珠奶茶。」不過他也補充，只會給自己3到4天的放縱期，因為隨後又將投入緊湊的訓練。雖然打破了自1966年曼谷亞運十項全能好手吳阿民以來、中華田徑隊睽違60年的金牌荒，但傅兆玄強調不會因此滿足現狀，「這次雖然拿到金牌，但沒有突破我個人2.27公尺的最佳成績。可以說是機會來的時候有好好把握住，但還有很多需要繼續努力的地方。」談到未來的賽事規劃與下一步目標，傅兆玄認為拿到金牌後絕對不能太過鬆懈，因為明年緊接著就有亞錦賽、世大運以及最高殿堂世錦賽等重大賽事登場：「比賽距離現在其實非常接近了，我要抓緊時間繼續強化訓練，把最佳狀態展現給大家，讓全世界知道台灣的田徑也是可以非常厲害的。」