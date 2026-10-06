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「美樂地」最有感 公車、購物節、捷運也獲肯定

台中市政府研考會委託民調公司進行最新調查，結果顯示，逾8成4台中市民認為「住在台中是幸福的」，其中60至69歲市民的幸福感更高達9成；另有近7成4市民認為，近年台中的生活環境比過去更好。市府表示，市長盧秀燕整體施政滿意度維持7成以上，以城市美化與公部門空間改造的「美樂地計畫」最受市民肯定。台中市政府研考會委託全國公信力民意調查股份有限公司，於9月16日至20日，以年滿20歲的台中市民為調查對象，共完成1,068份有效樣本；在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.00個百分點以內。市府今（6）日發布新聞稿表示，調查結果顯示，逾8成4市民認為住在台中是幸福的，其中60至69歲市民幸福感更高達9成；另有近7成4市民認為，近年台中的生活環境比過去更好，顯示市民對城市生活品質的感受呈現正向評價。市府表示，近年台中市人口持續成長，市府認為這反映越來越多人選擇在台中生活、工作、成家。此次調查也詢問市民對盧秀燕上任後推動政策的好感度，最受肯定的政策包括城市美化與公部門空間改造的「美樂地計畫」、雙十公車、台中購物節、捷運綠線通車，以及恢復老人健保補助等。研考會主委林鼎超表示，研考會一年會進行8次例行性市政滿意度調查，由於市長盧秀燕強調要營造市民幸福感，因此將幸福感列入調查，近兩年來發現市民的幸福感有節節升高的趨勢。市府指出，從公共空間、交通運輸、城市活動到社會福利，一項項政策逐步融入市民生活，讓「幸福宜居」不只是城市形象，也落實在日常生活中。從住得安心，到對城市產生認同與驕傲，市民對台中的幸福感也逐步累積。