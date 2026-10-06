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流感疫苗接種破百萬人次 較去年同期高

疾管署今（6）日公布，國內流感疫情「持平」，但仍處流行期，且上週新增219例重症、44例死亡，創下新高。而今年度公費流感、新冠疫苗已經正式開打，截至昨（5）日，流感疫苗接種數約106.2萬人次、較去年同期高。疾管署主任郭宏偉提到，依據疾管署監測資料顯示，國內流感疫情持平仍處流行期，第39週(9/27-10/3)類流感門急診就診計13萬9060人次，較前一週略降1.4%。另上週(9/29-10/5)新增219例流感併發重症病例及44例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中以A型H1N1占90.7%為高。本流感季累計30例重症病例；而重症病例以65歲以上長者(占66.4%)及具慢性病史者(占83.6%)為多，67.2%未接種該季流感疫苗。至於新冠疫情部分，郭宏偉指出，國內新冠肺炎疫情下降，惟仍處流行期，第39週(9/27-10/3)新冠門急診就診計7836人次，較前7日(9/24-9/30)下降26.7%；上週(9/29-10/5)新增37例本土重症病例及16例本土死亡病例。疾管署提醒，115年度公費流感及新冠疫苗自10月1日起正式開打，截至10月5日，流感疫苗接種數約106.2萬人次、新冠疫苗接種約39.5萬人次，均較去年同期高。隨著雙十假期將至，連假出遊也導致人群交流頻率增加，而疫苗接種約需2週的時間才能獲得足夠保護力，呼籲民眾儘早前往合約院所接種流感及新冠疫苗，早日獲得保護力，守護自身與家人健康。疾管署也建議，長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，並降低感染後發生重症和死亡之風險，連假出遊、聚餐機會增加，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。如有危險徵兆，包含呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等)應儘速就醫，以及時獲得診治。