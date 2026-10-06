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沙加緬度國王隊正對陣中新援西蒙斯（Ben Simmons）寄予厚望，深信這名昔日的全明星球員能找回巔峰狀態，成為球隊未來的重要藍圖。根據報導，西蒙斯在季前訓練營的表現令人驚豔，甚至讓國王球團認為他已接近當年效力費城76人隊時期的全明星水準。儘管外界對西蒙斯充滿期待，但他並未在週一對戰洛杉磯湖人隊的熱身賽首戰中亮相。國王隊隨隊記者康寧漢（Sean Cunningham）指出，球團不僅讓西蒙斯休兵，蒙克（Malik Monk）與莫瑞（Keegan Murray）也一同高掛免戰牌。美國知名體育記者史皮爾斯（Marc J. Spears）隨後證實，西蒙斯目前身體狀況完全健康，他在訓練營中的表現不亞於任何一位國王球員，球隊只是出於謹慎考量，希望能讓他循序漸進地重返球場。西蒙斯在經歷了狀態下滑後，選擇完全休戰整個2025-26賽季來養傷調整。今年9月，他以1年350萬美元的合約加盟國王隊，拒絕了金州勇士隊等其他球隊的招攬。過去他曾入選美國職籃（NBA）年度最佳陣容，並在年度最佳防守球員票選中高居第二。據消息人士向史皮爾斯透露，西蒙斯目前的狀態已非常接近當時的巔峰水準。不過，西蒙斯若想在國王隊站穩先發，仍需面對陣容搭配的挑戰。現今的聯盟極度重視進攻空間，若他與當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）同時上陣，兩人在外線投射上的弱勢可能會影響球隊的進攻效率。然而，國王隊目前正處於重建期，重點培育新秀阿庫夫（Darius Acuff）是本季的主要目標。這也為西蒙斯提供了絕佳的機會，讓他能在總教練克里斯提（Doug Christie）的體系中扮演防守、籃板與第二組織者的重要角色。對於期待西蒙斯披上國王戰袍的球迷來說，等待的時間不會太久。據史皮爾斯報導，西蒙斯預計將在週四於客場再度交手湖人隊，或是週六對戰勇士隊的比賽中迎來他備受矚目的國王隊首秀。