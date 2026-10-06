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《鏡報》揭密赴德行程 沈伯洋入住蔡英文下榻萬豪

外交部證實：考量沈伯洋安全、駐處接待量能

中國2024年列「台獨頑固分子」 去年再立案偵查

民進黨台北市長參選人沈伯洋去年11月赴德國聯邦議院出席聽證會，當時正值中國重慶公安對他立案偵查、中國官媒揚言可進行「全球抓捕」之際。有媒體今（6）日披露，為確保沈伯洋在德期間安全，外交部及國安單位安排他入住時任總統蔡英文訪德期間下榻的柏林萬豪酒店。對此，外交部副發言人陳怡君也證實相關安排，表示當時考量沈伯洋的人身安全，以及駐處接待能量與人力，經審慎評估並取得雙方同意後，安排沈伯洋入住蔡英文訪團下榻的旅館。《鏡報》今報導，沈伯洋2025年11月12日出席德國聯邦議院「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會時，由於當時中國方面已對沈伯洋採取一連串法律及政治措施，其海外人身安全受到關注。而沈伯洋儘管面對中國方面的威脅，仍決定親自赴德、而非以視訊方式參與聽證會。外交部與相關國安單位當時考量安全維護後，注意到蔡英文當時也正在德國訪問，且下榻柏林萬豪酒店，因此協調讓沈伯洋入住同一旅館。根據報導，沈伯洋抵達德國後，由相關人員護送前往酒店，赴國會出席聽證會後再返回飯店，之後直接前往機場搭機返台，以降低行程中的安全風險。針對相關報導，陳怡君今在外交部例行記者會表示，沈伯洋當時應邀赴德參加聽證會，適逢蔡英文同一期間率團訪問柏林，外交部當時考量沈伯洋的人身安全，以及駐館的接待能量與人力後，經過審慎評估，並獲得雙方同意，「安排沈委員入住蔡前總統訪團下榻的旅館」。至於沈伯洋當時受到的人身安全為何受到威脅，可追溯至2024年10月14日，中國國台辦宣布將沈伯洋、曹興誠及黑熊學院列入「台獨頑固分子」名單，並對沈伯洋等人祭出禁止進入中國及港澳等措施。進一步到2025年10月28日，重慶市公安局再宣布，依中國《刑法》及所謂「懲獨22條」等規定，以涉嫌「分裂國家犯罪」對沈伯洋立案偵查。同年11月9日，中國官媒央視再發布相關專題，引述中國法學人士聲稱，可透過國際刑警組織等方式對沈伯洋展開「全球抓捕」及跨境司法合作。台灣外交部當時則批評此舉屬「跨境鎮壓」，並表示已要求駐外館處加強因應、確保旅外國人安全。