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▲華碩董事長施崇棠稍早都有出現在下榻飯店。（圖／嚴俊強攝影）

此行目的談產能 蘇姿丰：2026、2027產能加大但還不夠

加碼投資台灣上軌道 樂見台積電美國加大產能

超微（AMD）執行長蘇姿丰今（6）日與供應鏈陸續會面，鴻海董事長劉揚偉、她受訪表示，這次來台灣確實是確保供應鏈能夠跟上客戶需求，認為2026年、2027年都可以看到產能上升，但還不足以應對需求。談到此行目的，她說，來到台灣都很美好，尤其這邊有相當多客戶、合作夥伴及供應鏈，考量到現在市場如此動態，「與關鍵合作夥伴建立密切關係相當重要」，表示這次來台與鴻海、廣達會面，下午則要跟台積電碰面，將會是一場忙碌的行程。當被問到是否還會有產量瓶頸？她重申，已經有相當進展，2026年、2027年都會有逐步增大產能，但絕對還需要更多，這也是她這趟來台原因之一，就是確保供應鏈可以跟上CPU、GPU及AI需求。面對現在CPU供應情況，她表示，對於各種電子計算來說，現在是一個相當讓人振奮的時代，尤其是CPU方面，因為整體市場在2026年大幅成長，而產量也同步推升，「但我還是必須說，現在需求量還是遠高於產量，所以我們還在加大產能」，這都必須仰賴台灣各界夥伴來滿足現有的供應鏈。至於記憶體供應鏈情況，蘇姿丰說，目前與記憶體供應商都有良好合作，但還是認為記憶體瓶頸尚未解除，從AMD角度，當然會希望可以確保有充足記憶體來滿足電腦市場及AI伺服器，目前還是可以跟記憶體廠商小心翼翼規劃。是否擔心台灣電力供應？她重申，台灣供應鏈對於全球半導體製造業相當重要，自己也與合作夥伴密切合作，而她普遍認為任何企業都應該有在地理上的分散布局，也鼓勵夥伴如此執行，但仍強調台灣地位相當關鍵。至於台積電CoWoS及先進封裝量能，她坦言這對於高度電子計算相當重要，認為台積電已經是先進封裝的優秀夥伴，雙方也會持續前進。Venice大受好評 雲端計算廠商高度使用而在產品方面，她也提到AMD第六代 EPYC 伺服器處理器代號「Venice」平台已經展現在個人AI的實力，自己很樂見相關進展；她也很興奮地說，Venice已經被高度使用在現在的雲端計算廠商，也密切與台積電合作，相信可以滿足市場需求。針對AMD Helios 解決方案，她提到今年第3季已經開始出貨，並且在接下來幾季將會加大產能，尤其現在都可以看到龐大需求。而先前有提到要在台灣加碼投資100億美元，針對相關進展，她表示，現在一切都在軌道上，這部分都隨著需求、產能增加同步前進。當被問到台積電可能選擇在美國德州再設廠，這與AMD在德州布局是否不謀而合？她表示，台積電與各方都有合作，AMD與台積電都是密切合作夥伴，未來幾年也會看到龐大需求，更需要先進製程量能，她相當感謝台積電擴大產能的努力，並說在美國亞利桑那州廠對AMD幫助非常大，也更加期待未來可以有更多的產能。是否可能會比照特斯拉執行長馬斯克，直接與台積電討論投資先進製程晶圓廠？蘇姿丰表示，雙方現在就有良好的合作模式，也就是最大的供應商組成合作，無論是晶圓、後端供應鏈等，「我想我們會維持這樣的營運模式」，但會持續與夥伴密切安排，過去僅有規劃1、2年，現在就確保3至5年。