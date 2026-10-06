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台中市大雅區今天（6日）凌晨接連發生3起火警，地點分別位於永和路及振興路一帶，警方調閱監視器循線追查，上午10時05分許在大甲區成功路一處公園查獲涉案男子，帶回釐清案情，後續將依公共危險罪嫌移送偵辦。大雅警分局指出，今天凌晨1時46分、1時56分及2時26分，陸續接獲110報案，指大雅區永和路及振興路一帶發生火災。警方立即派員到場處理，並同步進行交通疏導及安全管制，火勢約於凌晨3時撲滅。警方表示，3起火警造成1部自小客車及2處金紙櫃遭火焚毀，所幸均無人員傷亡。火勢控制後，警方隨即封存現場，配合消防局火調科採證，並調閱周邊監視器追查。警方經分析相關影像後循線追查，今天上午10時05分許，在大甲區成功路一處公園查獲涉案男子，隨即帶返偵辦，目前正進一步釐清3起火警案情及相關涉案情節。大雅警分局呼籲，縱火或失火均可能危及民眾生命、財產安全，警方將依法究辦；民眾如發現可疑人員或異常情況，應立即撥打110報案，共同維護社區安全。