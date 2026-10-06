我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼東爪哇省泗水市（Surabaya）一處商業區，今（6日）上午發生爆炸，力道猛烈、波及周邊店家，附近鞋店監視器更拍下驚險瞬間，只見店內牆面突然被炸穿，貨架上的鞋子散落一地，畫面相當震撼。綜合印媒報導，爆炸發生於泗水市的聖安東尼奧（San Antonio）商業區，警方初步確認，爆炸源頭為一家餐廳，當時廚師正在準備料理，現場先有人聞到濃烈瓦斯味，隨後便發生爆炸。警方在現場發現3個50公斤裝的液化石油氣鋼瓶，初步研判可能是管線或接頭漏氣，大量瓦斯氣體累積後被引燃，確切原因仍在調查。據悉，這起爆炸共造成5人受傷，傷者已送醫治療，爆炸威力則造成周邊約41棟建築受損，其中5棟緊鄰爆炸現場的建築受創嚴重。當地一間叫「Senikersku」的鞋店，事後公布店內監視器畫面，可以看到爆炸瞬間，牆壁被強大衝擊力炸開，碎石甚至砸向收銀櫃檯。萬幸的是，由於事發時間是一大早，當時還沒有開張，因此沒有傳出店鋪人員傷亡。原文連結：