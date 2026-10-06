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台股今（6）日再寫歷史新高！加權指數早盤開高後一度叩關5萬點大關，最高來到49,969點，距離整數關卡僅31點，盤中一度壓回49,480點，隨後買盤重新進場，終場上漲110.51點、收49,822.55點，漲幅0.22%，再創收盤新高，距離5萬點僅剩177.45點，成交金額放大至9,759.35億元，逼近兆元大關。不過，今日盤面呈現大型權值股撐盤、中小型股偏弱格局，櫃買指數終場下跌1.62點、收430.86點，跌幅0.37%，成交金額2,767.7億元，與加權指數同步創高的強勢氣氛有所不同。美股前一交易日全面收高，那斯達克指數改寫歷史新高，輝達上漲2.1%並創歷史新高，SpaceX大漲逾7%，台積電ADR也上漲2.75%，帶動台股科技股今日開盤氣氛偏多。此外，美國9月ISM服務業PMI為54.9，雖低於前月，但符合市場預期，顯示服務業仍維持穩健擴張。不過，美債殖利率持續走高，也讓高檔市場維持一定觀望氣氛。台股今日以上漲24點開出，早盤買盤一度推升指數直逼5萬點，最高來到49,969點，距離5萬點僅31點，隨後賣壓湧現，指數快速拉回，盤中最低下探49,480點。接近11時後，買盤重新進場，指數再度站回49,700點之上，尾盤進一步走高，終場收在49,822.55點，續創收盤新高。從盤勢來看，5萬點已經近在眼前，但指數越靠近整數關卡，盤中震盪也明顯加劇。今日上市成交金額達9,759.35億元，上漲624家、下跌609家，多空家數相當接近，顯示市場雖維持多頭格局，但追價力道並非全面擴散。今日成交值排行中，台積電（2330）仍是市場最重要的撐盤力量，終場上漲10元、收2,585元，漲幅0.39%，再創歷史新高，成為加權指數守住49,800點、續創收盤新高的重要功臣。其他大型權值股漲跌互見，台光電（2383）收5,995元，大漲295元、漲幅5.18%；聯茂（6213）收787元，上漲36元、漲幅4.79%；金像電（2368）收1,260元，上漲45元、漲幅3.70%；南亞（1303）收293元，上漲7元、漲幅2.45%；台達電（2308）收2,050元，上漲45元、漲幅2.24%；鴻海（2317）也上漲2元至256元，漲幅0.79%。不過，高價權值股並非全面走強，聯發科（2454）終場重挫245元、收4,920元，跌幅4.74%，成為今日成交值較大個股中的主要空方壓力；聯電（2303）下跌5元至147.5元，跌幅3.28%；台燿（6274）下跌25元至1,755元，跌幅1.40%。其他焦點股方面，廣達（2382）上漲2.5元至333.5元；長榮（2603）上漲2元至236.5元。值得注意的是，今日加權指數與櫃買指數出現明顯分歧。加權指數上漲0.22%、再創收盤新高，櫃買指數卻下跌0.37%，反映資金仍較集中在大型權值股與部分熱門族群，中小型股則承受較大賣壓。今日上市個股漲幅前5名中，冠西電（2466）、德淵（4720）、矽格（6257）均上漲10%，永光（1711）上漲9.95%，GIS-KY（6456）上漲9.93%。跌幅前5名則包括百達-KY（2236）下跌10%、中華化（1727）下跌9.79%、睿生光電（6861）下跌8.46%、聯發（1459）下跌8.27%，以及晶技（3042）下跌7.88%。整體而言，台股距離5萬點整數關卡只剩177.45點，多頭氣勢仍強，但從今日盤中一度急拉、隨後快速回測，再到尾盤重新拉高可以看出，5萬點前的多空攻防已明顯升溫。尤其今日成交金額逼近兆元，加上櫃買指數走弱、個股漲跌分歧，顯示資金並非全面追價。後續台積電能否延續強勢，以及中小型股能否重新轉強，將是台股挑戰5萬點的重要觀察指標。在指數位處歷史高檔之際，投資人仍須留意成交量能、權值股表現與櫃買市場變化，若出現指數續創高、但中小型股持續走弱的情況，高檔震盪風險也將同步升高。