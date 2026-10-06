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川普成立「超級智慧部隊」 蘇姿丰：頂尖公司應相互合作

AI巨頭近期紛紛拋出應該要放緩先進AI的進展，擔心過度發展可能會造成人類末日。超微（AMD）執行長蘇姿丰不相信這套觀點，認為AI對於世界具有相當好處，可以解決所有問題，但她強調，新科技除了要講求市場之外，也同時必須確保安全，「我相信我們可以同時做到兩者」，應該有辦法同時維持創新，也創建安全的生態系。AI巨頭OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、特斯拉執行長馬斯克近期都提出AI末日論，遭到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，美國總統川普反駁。面對AI末日論，蘇姿丰同樣不相信這套觀點，認為AI對於世界具有相當好處，可以解決所有問題，而新科技同時都要認知到負面影響，所以必須要著力在安全創新，尤其各界必須要像是生態系合作，這樣企業可以互相學習，也可以確保AI可靠且安全。她表示，現在整體AI市場都發展相當快速，也可以看到新語言模型具有龐大創新能力，但新科技除了要講求市場之外，也同時必須確保安全，「我相信我們可以同時做到兩者」，這相當重要，未來市場將會變得愈來愈競爭，應該有辦法同時維持創新，也創建安全的生態系。針對AI進入物理世界，是否容錯成本將會更高？她表示，現在都可以看到各類型AI，包括企業的AI、研究用AI，以及物理應用AI，因此認為將會創造很多贏家。面對川普提出「超級智慧部隊」（簡稱SIF），是否對於AI推動有幫助？她表示，自己上周才與川普進行AI高峰會，認為這是重要向前的一步，當想到AI及超級智慧，這會是相當重要科技，必須要確保持續往前，但也必須要確認頂尖公司可以相互合作，這就是超級智慧部隊的重大功能。另外，AMD上月收購由AI先驅李飛飛博士所領導的AI模型與研究實驗室World Labs以推進AI運算未來發展。她表示，李飛飛是一個相當傑出的研究者，同時也具有強大團隊，站在AMD視角，現在各階段都在推出更多創新，硬體、軟體及系統，現在則達到模型，尤其硬體與軟體互動將有助於未來有更好的產品。