高鐵官方同時推出「T-EX行動購票」與「台灣高鐵」兩款App，但功能並非完全相同，讓不少旅客第一次使用時一頭霧水。事實上，「台灣高鐵」適合購票與使用會員優惠，訂票完成後會取得訂位代號；「T-EX行動購票」則能將訂位資料載入App，直接取得QR Code搭車。旅客可先在「台灣高鐵」App購票，取得訂位代號後，再透過「T-EX行動購票」的「載入訂位」功能取得QR Code，搭車時直接掃碼進站。若使用會員優惠，TGo會員每月還可領2張指定車次標準車廂對號座88折券。
高鐵2款App差在哪？一票人崩潰：真麻煩
近日有網友在Threads發文分享，自己同時下載兩款App後，發現兩者在購票、選位及進站方式上都有不同，也因此讓不少使用者搞不清楚該選哪一款。貼文曝光後迅速引發討論，超過222.5萬次瀏覽、5.4萬個讚，網友紛紛留言，「這兩個App到底幹嘛不設在一起啊」、「需要一個秦始皇統一這個」、「這兩個真的很鬧」。
原PO在Threads發文表示，高鐵官方目前有「T-EX行動購票」及「台灣高鐵」兩款App，自己兩款都有下載，卻發現操作方式並不相同。其中，「T-EX行動購票」購票時無法直接選擇具體座位，但完成搭乘流程後可使用QR Code進站；「台灣高鐵」則能進行訂票、選擇座位條件，並可用於取票，讓他不禁直呼：「真麻煩！」
貼文曝光後，不少網友相當有感，貼文曝光後迅速引起討論，短時間累積超過222.5萬次瀏覽、5.4萬個讚，「這兩個App到底幹嘛不設在一起啊」、「需要一個秦始皇統一這個」、「這兩個真的很鬧」。
T-EX行動購票、台灣高鐵App差異一次看
🟡「T-EX行動購票」
◼︎可使用QR Code直接刷碼進站。
◼︎可透過「載入訂位」功能，匯入其他通路取得的訂位資料。
◼︎本身購票時無法直接指定具體座位。
◼︎透過T-EX或高鐵網站訂票後，須於訂位日起（含）3日內完成付款。
◼︎商務艙旅客完成訂票後，可使用「重新選位」功能查看座位圖並重新選擇空位，每筆訂位限更換1次。
◼︎適合已經有訂位資料、希望直接以手機QR Code進站的旅客。
🟡「台灣高鐵」
◼︎可直接在App內訂購高鐵車票。
◼︎一般對號座可選擇「靠窗」或「靠走道」，但不能直接指定第幾排、第幾號。
◼︎商務艙訂票時同樣先選擇靠窗或靠走道，完成訂票後可再透過「T-EX行動購票」App或高鐵網站重新選位。
◼︎提供TGo會員優惠票，指定車次可享88折。
◼︎使用App訂票後須立即完成付款，付款後取得訂位代號。
◼︎可持訂位代號及會員身分證末4碼，至購票機、窗口或便利商店取實體車票。
◼︎完成購票後，也能把訂位資料載入T-EX，改用QR Code進站。
不用二選一！買完票也能轉到T-EX掃碼
根據高鐵官網資訊，民眾免費加入TGo會員後，每月可透過會員平台或「T-EX行動購票」App領取2張指定車次標準車廂對號座88折優惠券。購票時若符合適用條件，選擇套用優惠即可享折扣。
有內行網友分享，完成「台灣高鐵」App購票後，可以利用訂位代碼將票券資料載入「T-EX行動購票」，搭車時便能直接出示QR Code，不需要另外拿實體票，「會員為了88折都會用右邊的，買完再去左邊取票掃QR Code進」、「每個月都會有兩張88折的優惠券，可以購買票，買了之後可以去輸入購票代碼就也可以掃碼囉，不用去實體票」。
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近日有網友在Threads發文分享，自己同時下載兩款App後，發現兩者在購票、選位及進站方式上都有不同，也因此讓不少使用者搞不清楚該選哪一款。貼文曝光後迅速引發討論，超過222.5萬次瀏覽、5.4萬個讚，網友紛紛留言，「這兩個App到底幹嘛不設在一起啊」、「需要一個秦始皇統一這個」、「這兩個真的很鬧」。
原PO在Threads發文表示，高鐵官方目前有「T-EX行動購票」及「台灣高鐵」兩款App，自己兩款都有下載，卻發現操作方式並不相同。其中，「T-EX行動購票」購票時無法直接選擇具體座位，但完成搭乘流程後可使用QR Code進站；「台灣高鐵」則能進行訂票、選擇座位條件，並可用於取票，讓他不禁直呼：「真麻煩！」
貼文曝光後，不少網友相當有感，貼文曝光後迅速引起討論，短時間累積超過222.5萬次瀏覽、5.4萬個讚，「這兩個App到底幹嘛不設在一起啊」、「需要一個秦始皇統一這個」、「這兩個真的很鬧」。
T-EX行動購票、台灣高鐵App差異一次看
🟡「T-EX行動購票」
◼︎可使用QR Code直接刷碼進站。
◼︎可透過「載入訂位」功能，匯入其他通路取得的訂位資料。
◼︎本身購票時無法直接指定具體座位。
◼︎透過T-EX或高鐵網站訂票後，須於訂位日起（含）3日內完成付款。
◼︎商務艙旅客完成訂票後，可使用「重新選位」功能查看座位圖並重新選擇空位，每筆訂位限更換1次。
◼︎適合已經有訂位資料、希望直接以手機QR Code進站的旅客。
🟡「台灣高鐵」
◼︎可直接在App內訂購高鐵車票。
◼︎一般對號座可選擇「靠窗」或「靠走道」，但不能直接指定第幾排、第幾號。
◼︎商務艙訂票時同樣先選擇靠窗或靠走道，完成訂票後可再透過「T-EX行動購票」App或高鐵網站重新選位。
◼︎提供TGo會員優惠票，指定車次可享88折。
◼︎使用App訂票後須立即完成付款，付款後取得訂位代號。
◼︎可持訂位代號及會員身分證末4碼，至購票機、窗口或便利商店取實體車票。
◼︎完成購票後，也能把訂位資料載入T-EX，改用QR Code進站。
不用二選一！買完票也能轉到T-EX掃碼
根據高鐵官網資訊，民眾免費加入TGo會員後，每月可透過會員平台或「T-EX行動購票」App領取2張指定車次標準車廂對號座88折優惠券。購票時若符合適用條件，選擇套用優惠即可享折扣。
有內行網友分享，完成「台灣高鐵」App購票後，可以利用訂位代碼將票券資料載入「T-EX行動購票」，搭車時便能直接出示QR Code，不需要另外拿實體票，「會員為了88折都會用右邊的，買完再去左邊取票掃QR Code進」、「每個月都會有兩張88折的優惠券，可以購買票，買了之後可以去輸入購票代碼就也可以掃碼囉，不用去實體票」。