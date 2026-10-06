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國民黨立委馬文君今 （6）日在立法院質詢時指出，海軍新型救難艦1艘36.58億，沒想到明年編列的後續艦一艘居然要105.81億元，平均造價高出2.89倍。國防部長顧立雄則表示，手上沒有現成資料，若有疑義他找時間進一步說明，但在院會上提出這樣的金額且無法當場核實，一再說浮編不公平。馬文君今在立院質詢時，針對多項國防預算編列問題提問，她先質疑，國軍採購機動阻絕器材，追加預算編了22億9260萬，今年第一年是編45萬，頭過身就過。顧立雄則解釋，追加預算、年度預算都是每年分開來審，但馬則說，他是全案，稱顧當了多年部長很清楚，要買256套，美軍公開售價是180萬，台灣一套卻是644萬，是美軍幾乎4倍金額。顧立雄則說，馬說的20多億的金額，他回去確認一下，不是全案這麼多，國防部辦理先期準備，在116年年度預算也有編列，查明再跟馬文君報告，但不要隨便用浮編濫編說明。馬文君隨後又質疑，海軍新型救難艦，當年一艘36.58億，美軍推帶打撈救難艦，公開造艦大概是20億，首艘完成了，明年編的預算一艘變105.81億，要造兩艘，平均造價比原來高出2.89倍，到底增加了什麼？顧立雄說，馬文君提出的資料手上沒有現成資料，但相關艦案計畫馬也都知道，從計畫到細分，成本都會做相關分析，出來後若有疑義，他們找時間進一步說明，現在在院會上提出這樣的金額，現場沒辦法核實，就一再說浮編，這樣質詢不公平。馬文君則說，這不是不公平，她查了為何一直增加後面預算，兩艘變成增加3.5倍以上，增加這麼多的預算，只有一個理由，沒有人來標