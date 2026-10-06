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蔣萬安辯論只挑《TVBS》 林楚茵：怕什麼？

選戰倒數53天，選情逐漸白熱化，外界關注台北市長蔣萬安與對手沈伯洋辯論議題，沈伯洋稱全簽，而蔣萬安只挑《TVBS》主辦。對此立委林楚茵今（6）日表示，蔣萬安到底在怕什麼？沈伯洋早就「不限媒體、不設條件」下戰帖，蔣萬安卻拖延閃躲，最後還要挑「自己人」的主辦媒體才敢接戰，以為躲進「舒適圈」辯論就能贏嗎？「場地媒體都讓你挑，沈伯洋照樣跟你辯！」針對蔣萬安辯論只挑由《TVBS》主辦，林楚茵說，球員、裁判、場地都是你的人，蔣萬安到底在怕什麼？沈伯洋早就「不限媒體、不設條件」下戰帖，蔣萬安卻拖延閃躲，最後還要挑「自己人」的主辦媒體才敢接戰。林楚茵說，蔣萬安市政無能、人設崩壞，營養午餐食安出包就找同黨王鴻薇、徐巧芯等「政治烏賊」潑髒水轉移焦點。2022年靠抹黑陳時中嘗到甜頭當選，如今又拿沈伯洋的文章造謠，甚至把整個北市政府變成抹黑打手，國民黨一再證明不抹黑就不會選舉，根本是看不起台北市民。「以為躲進『舒適圈』辯論就能贏嗎？」林楚茵表示，真金不怕火煉，場地媒體都讓蔣挑，沈伯洋照樣能辯，就看蔣萬安跟國民黨敢不敢停止廉價的抹黑招式，正面接受台北市民的檢驗