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35歲香港鐵肺天后鄧紫棋（G.E.M.）和小2歲造型師Mark Ngai（魏俊杰）交往約9年，今（6）日傳出小倆口已經祕密登記結婚，時間點就在她創下「獨唱藝人演唱會單次巡演體育場專場數量最多（182場）」金氏世界紀錄前幾天，疑似就是為了慶祝此人生里程碑，而昨天《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會深圳最終場一結束，Mark一句「We will only focus on the love」（我們只會專注於愛）更引發外界聯想。據《壹蘋新聞網》報導，鄧紫棋男友Mark的親友傳出好消息，在鄧紫棋深圳演唱會最終場這天來臨之前，她和Mark已經悄悄於紐約教堂低調完婚，對此，《NOWNEWS今日新聞》向鄧紫棋所屬的索尼音樂求證，對方僅表示：「藝人的私生活，沒有回應。」昨天深圳演唱會結束後，鄧紫棋男友Mark在社群平台以英文寫下：「我只是想說，在她缺乏自信、甚至不相信自己能在北京辦成一場體育場演唱會時，我就陪在她身邊了。8年後的今天，我們創下了單次巡迴演唱會在全球舉行最多場體育場演唱會的世界紀錄。感謝每一個曾經相信過、支持過我們的人。我們做到了。愛你們所有人，永遠心存感激！我們只會專注於愛！謝謝你們！」鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會在2023年12月7日於廣州起跑，歷時約三年，昨天在深圳站舉辦最終場畫下句點，而本輪巡演總計舉辦了182場（含體育場170場），獲得金氏世界紀錄認證為「獨唱藝人演唱會單次巡演體育場專場數量最多」的驚人紀錄，金氏世界紀錄官方也在演唱會現場特別頒發證書，證明鄧紫棋創下新的世界紀錄。