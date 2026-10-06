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台人滯留曼谷機場 駐處盡心協助讓國人順利返台

緬甸爆武裝衝突且詐騙猖獗 林昭宏籲：應全力勸阻親友前往

泰國曼谷日前受大雨洪災影響，不少航班延遲、取消，加上行李作業不及，導致逾200名台灣旅客9月28日一度滯留曼谷國際機場。對此，外交部亞東太平洋司司長林昭宏今（6）日表示，外交部接獲陳情後，除請泰國駐台機構協調泰航處理，也派駐泰代表處3名同仁赴機場協助，現場駐守超過11小時，並協助約120名國人分批候補返台；另外，針對緬甸若開邦日前遭空襲造成至少50死、58傷，林昭宏表示，確認目前無國人傷亡，並再次呼籲國人切勿前往紅色旅遊警示地區。林昭宏今在例行記者會上表示，外交部9月29日上午陸續接到國人反映，不滿泰國航空未妥善說明航班延遲情況及提供適當照料，導致200多名我國旅客滯留曼谷國際機場，因此要求駐外館處協助。外交部隨即洽請泰國貿易經濟辦事處向泰航反映，並責請駐泰代表處派3名同仁前往機場。林昭宏提到，那3名同仁「在機場駐守超過11個小時，相當辛勞」，除協助TG636航班旅客順利登機返台，當晚也協調泰航讓約120名國人以分批候補方式陸續疏運回台。泰航另特別開放登機門及商務艙貴賓室，供我國旅客候機休息；駐處也同步洽請長榮、華航等國籍航空駐點人員協調其他疏運方案。林昭宏並指出，「在此過程中未見到其他國家派駐泰國的使館派員到場協助」，只有台灣駐外館處派員在現場協助國人。外交部也提醒，泰國目前正值雨季，近日仍可能因連續大雨引發洪患，民眾赴泰前應密切注意災情及航班動態，必要時可加保旅遊不便險；若在海外遭遇天災，也應保持同理心、理性溝通。另一方面，林昭宏也提到，緬甸軍方9月28日對若開邦喬克濤鎮（Kyauktaw）發動空襲，造成至少50人死亡、58人受傷。經駐緬甸代表處查證，目前並無我國人傷亡。林昭宏指出，若開邦長期由「若開軍」控制，緬甸軍政府也嚴格禁止外國人前往相關區域，外交部領務局自今年4月7日起已將當地列為第四級「紅色」旅遊警示。他強調，緬甸多地仍有武裝衝突，一旦發生緊急事故，「救援行動極為困難」，部分區域更有詐騙園區，若國人執意前往，駐館「幾乎沒有管道前往營救」。外交部呼籲國人切勿前往停留，若親友計畫前往，也應全力勸阻，以免危及人身安全。