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日本職棒北海道日本火腿鬥士隊於5日公布「宮崎鳳凰聯盟」參賽名單，現年28歲的台灣捕手林家正順利入列，將把握秋季賽事實戰機會，為明年球季爭取續約籌碼與一軍信任。然而，回顧其本季在二軍的表現，打擊火力的天花板恐成為他邁向高階聯盟的最大阻礙，也讓其未來的球員生涯動向備受關注。林家正近年因在世界12強賽與世界棒球經典賽（WBC）中擔任中華隊主戰捕手，以優異的蹲捕能力與比賽掌控力獲得火腿球團青睞，以推估1年1600萬日圓的合約加盟。儘管旅日首季尚未升上一軍，他在二軍出賽48場，繳出打擊率3成13的不俗成績。不過，深入檢視其攻擊數據，林家正在107個打席中僅敲出5支二壘安打與1發全壘打，長打率僅3成94，整體攻擊指數（OPS）落在0.749。對於一名佔用洋將名額的28歲選手而言，缺乏長打威脅性與破壞力，是阻斷他晉升日職一軍或重返美國職棒大聯盟（MLB）體系的致命傷。在極度要求洋將火力的職業賽場，打擊始終是林家正難以突破的弱項，這不僅限縮了他往高階聯盟發展的空間，也讓其未來的球員生涯選項變得相對有限。隨著打擊弱勢可能影響其在海外聯賽的生存空間，林家正是否會返台投入中華職棒選秀，外界對此很關注。今年6月林家正經紀公司確認其今年並無參加中職選秀的計畫，但在國際職棒現實的競爭環境下，若未來未能獲得海外球團續約，中職仍是他延續球員生涯最務實的選項。畢竟以中職層級來說，各隊對於擁有超過10年旅美資歷且具備高階國際賽經驗的本壘指揮官，依然有著極高的陣容需求。林家正本身也已經在一級國際賽上展現出自己本壘板蹲捕和守備水準都很高，配球和「Framing」技巧也都是其優勢，中職各隊應該會希望他能夠交給新生代捕手一些東西。除了尋求延續球員身分，轉型成為教練或許是林家正另一條更具發展潛力的道路。味全龍主帥葉君璋曾認為，林家正可能已在思考往教練領域發展。捕手出身的他具備極高的棒球智商，更罕見地同時擁有美國職棒體系與日本職棒的雙重歷練。其優異的外語溝通能力、扎實的守備觀念，以及在國際賽期間展現出的卓越投手引導力，都是他未來轉任投捕教練或跨國球探的絕佳籌碼。此次參與宮崎鳳凰聯盟，對林家正來說不僅是爭取明年球員合約的期末考，更是他站在職業生涯十字路口的重要評估期。